Un centenar de interesados acoden á reunión informativa do PP local de Pontevedra sobre as axudas de Ence

O PP local de Pontevedra reuniu un centenar de persoas no encontro informativo organizado na cidade para explicar os termos das axudas económicas convocadas por Ence no marco do seu Pacto Ambiental coa Xunta.

Aínda que dende o partido habían contactado cunha trintena de entidades, á reunión acudiron representantes "dalgúns colectivos máis", aos que entregaron copias da solicitude das devanditas axudas, que ascenden unha contía global de 3 millóns de euros.

O voceiro municipal do PP de Pontevedra, Jacobo Moreira, reprochou ao Goberno local que "sería desexable" que esta reunión se "canalizase" a través do concello, se ben atribuíu a negativa do alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, á súa posición contraria á permanencia de Ence na ría de Pontevedra.

"Se aguantamos a parte negativa da fábrica", argumentou Moreira, "por que non aproveitar agora a parte positiva", engadiu, tras explicar que as "condicións" do seu partido á prórroga consistían en demandar a Ence a creación de "máis emprego", o compromiso de aplicar "as máximas melloras ambientais" e os mecanismos para "devolverlle a Pontevedra todo o que o municipio lle deu ao longo destes anos, involucrándose socialmente con Pontevedra e a súa bisbarra".

APDR

Por outra banda, a Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, puxo en marcha unha campaña de adhesións entre colectivos do ámbito da ría de Pontevedra facendo un "chamamento" a outras entidades sociais para "non aceptar subvencións ou patrocinios" por parte da pastera.

O manifesto tamén insta as institucións públicas a "non colaborar con Ence, retirar o seu apoio económico a calquera evento no que colabore" a factoría e a facer pública esa postura.

Ademais, esíxeselle á Deputación de Pontevedra que non permita a cesión do Pazo de Lourizán a Ence, esixindo á Xunta "a súa recuperación para o seu uso exclusivamente público".

Precisamente, unha representación da APDR transmitiulle ao deputado socialista na Deputación de Pontevedra Carlos López Font a súa "preocupación pola falta dunha posición clara e contundente" por parte do organismo provincial sobre a pretensión de Ence -coa "axuda cómplice da Xunta", segundo o colectivo ambiental- de instalar no Pazo de Lourizán o seu Centro de Investigación e Desenvolvemento Forestal.

"Trataríase dun centro privado e dirixido exclusivamente pola empresa, o que suporía na práctica a privatización dun ben do patrimonio público que pertence a toda a cidadanía", advertiu a APDR.

Segundo a APDR, López Font mostrou unha "posición clara" sobre o convenio subscrito entre a Deputación e o Goberno galego vixente ata 2021, polo cal "calquera renovación, en caso de que se xestione co actual equipo provincial, será exclusivamente coa Xunta".

Deste xeito, o presidente da APDR sostén que "se pecha calquera posibilidade de que Ence se faga con esas instalacións".

Non obstante, o colectivo ecoloxista demandou que poñan as cláusulas "oportunas" de cara á renovación do acordo "para que a titularidade do terreo e do Pazo de Lourizán siga sendo pública sen ningunha interferencia por parte de Ence ou de calquera outra empresa".

REUNIÓN

Para Antón Masa, o Pacto Ambiental entre Ence e a Xunta "só pretende seguir comprando vontades e o silencio de estómagos agradecidos a cambio das esmolas aos colectivos sociais", en alusión ás axudas ofrecidas pola pastera en forma de bolsas, patrocinios e subvencións.

A APDR aspira a reunir máis de 50 entidades na fronte impulsada dende o colectivo ecoloxista contra o "Plan Social" de Ence, a primeira convocatoria da cal vencerá o próximo 20 de marzo.

As entidades simpatizantes, entre as que se atopan as asociacións integradas na Federación de Asociacións de Veciños Castelao, serán convocadas a unha reunión que se celebrará a finais deste mes de febreiro para perfilar o manifesto definitivo.