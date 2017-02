Carolina Bescansa anuncia que deixa a dirección de Podemos e que non irá en ningunha lista

A secretaria de Análise Política e Social de Podemos, a galega Carolina Bescansa, anunciou este mércores que non se vai integrar en ningunha candidatura para aspirar a formar parte da nova dirección estatal que saia da II Asemblea Cidadá Estatal de Vistalegre. Como ela, o secretario de Economía, Nacho Álvarez, tamén decidiu dar un 'paso atrás'.

Nunha carta que publicaron no foro de militantes 'Praza Podemos', recollida por Europa Press, os dous dirixentes lamentan que tanto o sector do secretario xeral, Pablo Iglesias, como o do secretario político, Íñigo Errejón -"os equipos máis fortes"- actuaran "de costas á vontade de diálogo e acordo".

"Por iso non podemos integrarnos en ningunha das listas que competirán pola dirección política da organización. Non queremos retroceder nin eludir a nosa responsabilidade. Sinxelamente cremos que seremos máis útiles traballando para a recuperación dos grandes debates políticos que fundaron Podemos, e para impulsar os acordos que terán que producirse despois de Vistalegre. Nestes momentos, iso só poderémolo conseguir dando un paso cara á marxe nesta escena", aseguran.

Bescansa e Álvarez anunciaron a súa decisión de deixar os órganos de dirección do partido a escasas horas de que finalizase o prazo fixado para presentar candidaturas e proxectos á dirección, e despois de intentar sen éxito pactar co resto de equipos unhas regras de funcionamento comúns co seu proxecto 'Pensando Vistalegre'.

PODEMOS, "ATRAPADO NO EIXE DE CONFRONTACIÓN" DE IGLESIAS E ERREJÓN

No seu escrito, lamentan que aínda que Vistalegre II era para moitos "unha necesidade inaprazable" e a oportunidade para "abrir as mesas de traballo, debater e reformar a ferramenta", Podemos chegou a esta cita "atrapado nun eixe de confrontación entre dous compañeiros".

"Este eixe dificultou o desenvolvemento dos debates que iluminaron e fixeron florecer á nosa organización, os debates sobre os dereitos, o traballo, a dignidade, a soberanía e a democracia. A intensificación e a extensión territorial do enfrontamento provocou unha maraña de ruído que nos dificulta comunicarnos cos que nos ofreceron o seu apoio, moitas veces con enorme sacrificio, e que esperan de nós que sigamos defendendo os seus dereitos", denuncian.

Os dous dirixentes recordan que hai un mes lanzaron a súa iniciativa Colectivo Maio-2011 para poñer a disposición dos militantes o espazo de debate 'Pensando Vistalegre', co obxectivo de lograr "un acordo de mínimos destinado a desactivar o enfrontamento, evitar o choque de trens e permitir ao conxunto da organización debater sobre proxectos políticos e propostas organizativas".

"Hoxe debemos admitir que, por agora, non logramos os nosos obxectivos. Non obstante, seguimos crendo no acertado dunha posición que, estamos seguros, é maioritaria na organización", aseguran. "Pensamos que son os equipos máis fortes os que están a actuar de costas á vontade de diálogo e acordo, vontade que é compartida pola grande maioría das persoas inscritas en Podemos, critican.

Bescansa e Álvarez pechan a súa carta manifestando que foi "unha honra" formar parte do Consello Cidadán e o Consello de Coordinación Estatal de Podemos e "poder dirixir, respectivamente, a Secretaría de Análise Política e Programa, e a Secretaría de Economía".

"Esforzámonos por achegar o mellor de nós mesmos en ambas as dúas tarefas, pero agora mesmo cremos ser máis útiles axudando, dende unha posición distinta, a que a nosa organización afronte nas mellores condicións posibles os retos que terá que superar a partir do 13 de Febreiro", aseguran.

"Seguimos e seguiremos defendendo o Podemos bonito e útil polo que sempre apostamos, e traballando todos os días para ser máis e ser mellores. Con fraternal gratitude", conclúen o seu escrito.