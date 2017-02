Entregan a Sanidade máis de dous millóns de sinaturas para os enfermos de cancro e fomentar a investigación

A viguesa Beatriz Figueroa, Inocencio Alarcón e Sebastián Martín van entregar este xoves máis de dous millóns de sinaturas ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, recollidas a través da plataforma 'change.org', para solicitar unha maior protección aos enfermos de cancro e aumentar o financiamento e apoio aos proxectos de investigación oncolóxica.

Precisamente este xoves, e no marco da celebración do Día Mundial do Cancro, e aínda que xa anunciaran á ministra de Sanidade, Dolors Montserrat, que ían acudir a entregarlle as sinaturas, a responsable ministerial non vai poder recibirlles porque ten que asistir xunto á Raíña Letizia á VI edición do Foro Contra el Cáncer, organizado pola Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"É un feito contraditorio que a ministra vaia ir a un acto contra o cancro e, ao mesmo tempo, non teña tempo para recibir as peticións asinadas por máis de dous millóns de españois", sinalou Figueroa a Europa Press. Unhas declaracións que foron corroboradas polo doutor Martín, quen insistiu en que non se entende que Montserrat non vaia estar presente na entrega de sinaturas cando llelo comunicaron dende hai tempo e "só" roubaríanlle "15 minutos".

Agora ben, con ou sen reunión, os representantes van entregar as rúbricas para esixir cambiar a Lei Xeral da Seguridade Social para garantir unha seguridade xurídica e económica e, se é necesario, unha incapacidade permanente para os enfermos do cancro; incluír na Declaración da Renda unha opción para que se destinen fondos á investigación oncolóxica; e financiar un proxecto de investigación contra o cancro levado a cabo pola Universidade de Navarra e que demostrou ser efectivo nun ensaio con animais.

En concreto, a primeira iniciativa, impulsada dende hai tres anos por Figueroa, conta xa con máis de 576.000 sinaturas e busca garantir aos pacientes dun tumor unha prestación económica durante o tempo no que están en tratamento e non poden ir a traballar e, ademais, conseguir que aos superviventes do cancro con secuelas se lles outorgue a incapacidade laboral xa que "non están en condicións" para poder incorporarse ao mundo laboral.

Esta petición foi obxecto dunha proposición non de lei debatida durante o último Goberno de maioría absoluta de Mariano Rajoy e que, aínda que contou co respaldo de todos os partidos políticos, non o tivo do PP, polo que non se fixo efectiva. Non obstante, Figueroa lamentou que durante o ano de eleccións e campañas electorais os partidos que apoiaron a petición esquecéronse dela.

"Cando non te desafiúza a enfermidade desafiúzate a administración por falta de protección. Somos miles de persoas afectadas polo cancro que non podemos traballar e que, en vez de preocuparnos pola enfermidade, estamos desesperados porque non sabemos como pagar a luz ou comprar comida porque non temos diñeiro e non nos dan a incapacidade laboral nin recursos económicos. Recibín moitas cartas de persoas que din que non lles pagou a pena sobrevivir ao cancro se agora non teñen nin para comer porque non poden traballar", narrou Figueroa.

Unha situación da que responsabilizou o Goberno e a todos os partidos políticos, porque están ante vítimas dunha enfermidade e non lles ofrecen ningún tipo de axuda. Así mesmo, Figueroa avisou de que a clase política e personaxes públicos están a facer unha "tiranía do pensamento positivo" porque din que se pode saír do cancro pero non piden medidas de acompañamento para os pacientes.

"Estamos ante un tipo de violencia e por iso pedimos plans de emprego específicos, ao igual que o teñen as vítimas do terrorismo ou de violencia de xénero. Cada vez a supervivencia é afortunadamente maior pero non hai medidas que garantan unhas prestacións mínimas, polo que moitos nos formulamos que seguir vivos non serve de nada porque estamos abandonados e non queremos vivir da caridade cando estivemos moitos anos a traballar e o tivemos que deixar polo cancro", apostilou.

UNHA OPCIÓN NA DECLARACIÓN DA RENDA

Por outra banda, Alarcón vai acudir con máis de 638.000 sinaturas para solicitar que na Declaración da Renda se inclúa unha opción para que se destinen máis fondos á investigación contra o cancro, do mesmo modo que existe para a Igrexa ou os servizos sociais.

A iniciativa, tal e como informou a Europa Press o seu impulsor, leva solicitando apoios dende o 10 marzo de 2016, data na que se cumprían dous anos da morte da súa filla que tivo que enfrontarse aos cinco anos ante unha "desigual loita contra a enfermidade".

O obxectivo é que o diñeiro que se poida recadar a través da Declaración da Renda non sexa manexado polos políticos, senón polo persoal médico. "Imaxina que o conseguísemos. Imaxina o que poderiamos facer se España dese este paso. O noso país converteríase nun exemplo a nivel mundial na loita contra o cancro e, ao mesmo tempo que salvamos vidas, estariamos a atraer talento, permitindo que algúns dos mellores médicos e científicos loitasen contra esta enfermidade dende o noso país. Din que para avanzar, as nosas sociedades e economías deberán estar baseadas no coñecemento", escribe Alarcón na petición.

Finalmente, o doutor Martín vai entregar a Sanidad máis de 415.000 sinaturas para poder financiar un proxecto de investigación contra o cancro da Universidade de Granada e que demostrou o seu éxito nun ensaio con animais. Segundo comentou a Europa Press, esta iniciativa recibiu xa 200.000 euros do Parlamento de Andalucía, unha cantidade "insuficiente" para poder probar os resultados obtidos en persoas.

Trátase dun fármaco denominado Bozepinib e os resultados do cal foron xa publicados na revista 'Oncotarget', toda vez que actúa fronte ás células nai canceríxenas responsables do inicio e crecemento do cancro, da recaída tras a quimioterapia e da formación de metástase.

Para poder probalo en persoas necesítanse uns dous millóns de euros. "A patente xa a adquiriu a universidade para garantir que se finalmente se pode aprobar e levar á práctica clínica os beneficiarios sexan os pacientes, evitando así que aconteza o que pasou coa hepatite C", resolveu o doutor.