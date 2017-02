O coruñés Román Montesinos expón a súa colección de fotografías metafóricas 'Irrealidades reais' en Bulgaria

O fotógrafo e profesor coruñés Román Montesinos inaugurará o 2 de febreiro no House of Humour and Satire de Gabrovo (Bulgaria) a súa exposición 'Irrealidades reais', composta por unha colección de fotografías que establecen simbiose entre obxectos en busca dunha metáfora, co humor, a crítica social e a ironía como fíos condutores.

Esta é a primeira vez que un fotógrafo español, dedicado a metáforas visuais, foi invitado a participar cunha exposición individual neste museo, referente internacional en humor gráfico en diferentes disciplinas artísticas.

O proxecto que Román Montesinos presenta en Gabrovo mantén vixente a súa liña de indagación, as 'metáforas visuais', que o autor leva desenvolvendo como proxecto creativo dende hai anos e que se relacionaron coa "poesía visual" de Joan Brossa ou Chema Madoz.

O autor propón ao espectador un xogo baseado "en alusións e continxencias entre obxectos" nos que estes "toman o protagonismo sobre fondos brancos, negros ou neutros", mostrando "o concepto sen distraccións".

"As fotografías de Irrealidades reais teñen proposto un título, pero a capacidade de cada observador e as súas vivencias farán que xurdan interpretacións dispares", recoñece o autor.