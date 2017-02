Soño celeste en 180 minutos

Principia esta noite en Balaídos (21.00 horas) unha cita de 180 minutos na procura do soño celeste de xogar unha nova final de Copa, que sería a cuarta na súa historia. "A Copa é un soño que perseguimos todos. Pero para que sucedan as cousas, hai que soñalas primeiro”, sostén Berizzo. Pero tras eliminar de xeito brillante a Valencia e Real Madrid en xaneiro, o Celta non se fía do Alavés de Mauricio Pellegrino e rexeita o papel de favorito para pasar á final.

Os celestes celebran o gol de Radoja na vitoria de Liga fronte ao Alavés. | Fonte: lfp.es

Conta o Toto Berizzo con todo o seu arsenal (agás o porteiro Rubén Blanco e Claudio Beauvue) para unha eliminatoria que o celtismo afronta chea de ilusión. Trala recuperación de Daniel Wass, o técnico arxentino poderá dispoñer ante o Alavés do seu once de gala, o mesmo que asaltou o Bernabéu hai quince días: Sergio Álvarez na portaría; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia e Jonny en defensa; Chelo Díaz, Radoja e Tucu Hernández no mediocampo; e Wass e Bongonda nas bandas con Iago Aspas en punta.

Manter a portaría a cero para o partido de volta en Mendizorroza é un obxectivo primordial. No maxín dos celestes, o partido de Liga de mediados de xaneiro, no que os vigueses sufriron para gañar 1-0 (cun gol de Radoja no minuto 89) a un Alavés que xogou con dez todo o segundo tempo pola expulsión de Feddal. De feito, Toto Berizzo prevé un encontro semellante, polo que demanda dos seus xogadores paciencia á hora de mover o balón, malia que as premisas do Celta serán as de sempre: presión alta sobre a saída do rival e verticalidade para buscar o gol.

“Ímonos enfrontar a un equipo sólido, difícil, compacto, e teremos que usar o balón con moito acerto. O plan é gañar o partido a través da posesión, con paciencia, e usando a nosa velocidade en ataque para rachar a súa defensa”, plantexa Berizzo.

Despois de eliminar a Nástic, Deportivo e Alcorcón, chega o Alavés a Vigo acompañado de varios centos de seareiros e decidido a acadar un resultado que lle permita na volta no seu estadio pechar o pase á final. Ao igual que Berizzo, Mauricio Pellegrino conta coas súas mellores armas, e poderá optar polo once habitual en Liga, con Adrián Ortolá baixo paus no canto de Pacheco. En Balaídos, hai vinte días, xogaron Feddal, Kiko Femenía, Laguardia, Theo Hernández; Manu García, Marcos Llorente; Ibai, Camarase, Edgar e Deyverson.