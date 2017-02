Nick Moss, unha das referencias do blues actual, actuará este xoves en Santiago

O músico estadounidense Nick Moss, unha das referencias do blues na actualidade, actuará o próximo xoves na Sala Capitol de Santiago de Compostela.

Nacido en Chicago en 1969, este guitarrista está considerado como unha das principais figuras do electric blues. Recentemente foi nomeado aos Blues Music Awards 2017 en tres categorías: mellor álbum, mellor banda e mellor álbum de blues contemporáneo.

En 2016 publicou o seu último traballo 'From the Root to the Fruit'. Este xoves aterra na capital galega nun concerto que terá lugar na Sala Capital con entradas xa á venda por 15 euros anticipada e 18 en taquilla.