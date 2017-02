A Fundación Barrié organiza este xoves unha conferencia sobre 'Picasso e a Arte Medieval'

A Fundación Barrié celebrará este xoves, ás 20,00 horas, na súa sede, unha conferencia sobre 'Picasso e a Arte Medieval' a cargo de Juan José Lahuerta, director da Cátedra Gaudí de la Escuela de Arquitectura de Barcelona.

Esta conferencia forma parte do ciclo organizado en colaboración coa Real Asociación Amigos do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía "co obxectivo non só de revisar a singular e historia da arte española contemporánea, senón de abrir unha ventá ao que foi o seu trasfondo internacional", explica.

A través do comentario da obra dunha serie de artistas españois contemporáneos, o curso pretende levar a cabo "unha análise crítica das achegas de cada un deles, pero, sobre todo, afondando nas peculiares raíces históricas da súa arte".