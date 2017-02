Moncho Fernández, ata 2019

“Imos ter máis forzas para sacar isto adiante”, sostén o de Pontepedriña. Nun momento atribulado do obradoirismo (en postos de descenso, con só 4 vitorias en 18 xornadas) e nunha semana decisiva na que recibe o Manresa en Sar, o club compostelán anunciou a renovación de Moncho Fernández, que remataba contrato en xuño, para as dúas vindeiras tempadas.

Moncho Fernández cumpliu contra Tenerife en Sar o seu partido 200 na ACB. | Fonte: ACBPhoto

Chegou no verán do 2010 co equipo na LEB Oro e, tralo ascenso en Burgos ese curso, esta campaña cumple xa sete tempadas consecutivas dirixindo o Obradoiro CAB e a sexta sen interrupción na máxima categoría (na 2012/13 chegou a disputar o play-off polo título). Estará alomenos outras dúas, ata xuño do 2019.

O técnico confesa sentirse “agradecido absolutamente ao consello de administración pola súa confianza" cara ao corpo técnico que dirixe. “É un dobre sentimento: agradecemento e responsabilidade. Responsabilidade de que este proxecto obradoirista teña o éxito que merece: seguir na ACB. E quen teña dúbidas de que non o imos conseguir, decirlle que erra. Farémolo".

O presidente do Rio Natura Monbus Obradoiro, Raúl López, anunciou a boa nova durante un acto na Cidade da Cultura, a quinta edición do coñecido como Basket&Cheese. “Moncho axúdanos a construír proxecto, a fabricar xogadores, a conseguir os nosos obxectivos deportivos… E estamos convencidos de que ten a capacidade, experiencia e compromiso necesarios para seguir liderando este proxecto dentro da pista”, argumentou o dirixente obradoirista, quen recoñece que “agora non estamos pasando polo noso mellor momento, pero a historia deste club nos dinos que con esforzo e unidade saímos de situacións moi comprometidas, deportivas e non deportivas. Todos xuntos”.

Antes de chegar ao Obradoiro, Moncho Fernández (Compostela, 19 de setembro de 1969) pasou por Xixón, CB Breogán, Los Barrios e Murcia, onde foi o seu debut na ACB como primeiro técnico o 11 de outubro do 2009 contra Baskonia. No verán do 2010, chegou a Compostela da man de Chete Pazo, daquela director deportivo obradoirista. Hai dez días, contra Tenerife en Sar, o de Pontepedriña cumpliu o seu partido número 200 na ACB.