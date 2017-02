Trasladan a un hospital a unha muller tras sufrir un ataque de ansiedade ao incendiarse a cheminea da súa casa

Unha muller veciña da localidade coruñesa de Narón foi trasladada a un hospital ao sufrir un ataque de ansiedade despois de que se lle incendiase a cheminea da súa casa.

Segundo informou o 112 Galicia, a vivenda na que se produciron os feitos sitúase no Feal, na parroquia de Xubia e o incendio foi de "escasas dimensións".

Os efectivos mobilizados indicaron ao CAE 112 que ardeu a feluxe da cheminea. Foi un particular o que contactó co 112 Galicia ás 18,00 horas do mércores para indicar que había un incendio na casa da súa nai.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia alertou do lume aos Bombeiros de Narón, ao Servizo de Emerxencias municipal e á Policía Local.