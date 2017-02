A Seguridade Social perde 12.988 afiliados en Galicia en xaneiro, un descenso do 1,35%

A Seguridade Social perdeu en xaneiro en Galicia unha media de 12.988 afiliados, o que representa un descenso do 1,35% respecto ao mes anterior e sitúa o total en 950.747, segundo os datos que publica este xoves o Ministerio de Emprego.

En evolución interanual, do primeiro mes de 2017 en comparación con xaneiro de 2016, os afiliados subiron en 19.865, ou o que é o mesmo, un 2,13% en termos relativos, unha cifra por debaixo da alza a media española (+3,33%).

Deste modo, a caída intermensual en Galicia é a quinta máis acusada en cifras absolutas entre as autonomías --por detrás de Cataluña (-31.068), Comunidad Valenciana (-25.852), Madrid (-24.904) e Andalucía (-18.385)--. Tamén rexistra o cuarto maior descenso en datos relativos, solo por detrás de Cantabria (-1,54%), Comunidad Valenciana (-1,46%) e Asturias (-1,36%).

A afiliación baixou en xaneiro respecto a decembro nas catro provincias. O descenso máis acusado foi en A Coruña, con 5.281 afiliados menos (-1,28%), seguido do de Pontevedra, con 4.557 (-1,38%), Lugo, onde diminuíron 1.681 (-1,42%) e Ourense, con 1.469 afiliados menos (-1,46%).

Pola contra, en termos interanuais prodúcese un incremento nas catro provincias de afiliación respecto a xaneiro de 2016. Na Coruña hai unha suba en 9.206 persoas, do 2,31%; en Pontevedra 8.014 afiliados máis (+2,52%); en Lugo, unha suba de 1.451 (+1,26%); e en Ourense, 1.194 máis (+1,22%).

Por réximes, os 950.747 cotizantes galegos distribúense entre o xeral (715.938), autónomos (214.217) e do mar (20.593). Dentro do réxime xeral, hai 683.721 traballadores no subtipo xeral, 5.007 no sector agrario e 27.209 no do fogar.

DATOS ESTATAIS

A Seguridade Social perdeu en xaneiro unha media de 174.880 afiliados (-0,98%), o seu menor descenso neste mes da última década, o que situou o total de ocupados en 17.674.175 cotizantes.

O Ministerio recordou que xaneiro é un mes no que adoita perderse ocupación pola finalización da campaña de Nadal. No último ano, a Seguridade Social acumula un repunte de 569.817 afiliados, un 3,33% máis, a mellor taxa dende 2007.

O Réxime Xeral perdeu 157.634 afiliados en xaneiro e o de Autónomos, 16.778.