O 'Super Once' deixa 3.000 euros en Ourense

Un boleto premiado do 'Super Once' deixou 3.000 euros de premio na cidade de Ourense, correspondente ao sorteo do mércores, 1 de febreiro.

O axente José Antonio Alves Alves é quen vendeu o boleto do 'Super Once' premiado (de categoría 7 de 7), dende o seu punto de venda situado na Avenida de Zamora.

'Super Once' é un produto formado por unha matriz de 80 números, numerados do 1 ao 80, e consiste en elixir entre 5 e 11 números da matriz sendo a súa orde indiferente. Os sorteos de 'Super Once' celébranse todos os días.