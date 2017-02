Tribunais.- Condenado a 4 anos e medio de cárcere un mozo por arrincarlle o nariz dunha dentada a outro en Santiago

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago condenou a catro anos e seis meses de cárcere a un mozo que arrincou o nariz dunha dentada a outra persoa coa que mantivo unha pelexa nunha rúa do Ensanche compostelán.

Segundo informou o TSXG, o condenado, de iniciais J.C.A.M., de 26 anos de idade e que conta con antecedentes penais previos, agrediu a unha persoa coa que mantivo unha discusión na Rúa Nova de Abaixo de Santiago a madrugada do 23 de setembro de 2014.

No transcurso do altercado, o condenado propinou unha dentada no nariz á vítima, de iniciais M.K. e co que xa tivera outras discusións, que tivo que ser trasladado ao servizo de urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago.

A vítima sufriu unha ferida na punta nasal que lle supuxo a "perda de sustancia por mordedura", unha lesión de 2,2 centímetros que requiriu tratamento médico e cirúrxico.

Antes deste incidente, o agresor xa fora condenado outras dúas ocasións por delitos de lesións, o que supón un agravante para a pena actual. Ademais da pena de 4 anos e 6 meses de prisión, deberá abonar unha indemnización de 13,380 euros á vítima.