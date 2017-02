Consello.- O CHUAC e o Álvaro Cunqueiro terán senllos quirófanos híbridos para operacións de gran complexidade

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a adxudicación por case 2,3 millóns de euros de dous quirófanos híbridos que permitirán facer operacións de gran complexidade coa tecnoloxía máis avanzada e de forma "menos invasiva e máis segura".

Senllos quirófanos instalaranse no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e no Hospital público Universitario da Coruña. Ambos estarán instalados entre maio e xuño nos hospitais.

Estarán dotados dun sistema de imaxe que outorga a maior precisión intraoperativa permitindo a comprobación in situ do resultado do procedemento cirúrxico; e unha maior seguridade con imaxes 3D.

Feijóo tamén informou de que Sanidade investirá máis de 380.000 euros no desenvolvemento do proxecto 'Blood' para a mellora da xestión da doazón en Galicia.

Este plan reforza e crea solucións innovadoras en distintos ámbitos relacionados coa hemodonación, a seguridade transfusional e a terapia celular. Tamén "axiliza e simplifica" a comunicación con donadores e a xestión das súas citas e informes clínicos.