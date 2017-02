Consello.- A Xunta elabora un plan de acción para a captación de novos investimentos en Galicia

O Goberno galego analizou este xoves o Plan de acción para a captación de investimentos en Galicia, que busca facilitar a chegada de novas empresas e capital, e o mantemento das empresas punteiras na comunidade.

Segundo o xefe do Executivo, Alberto Núñez Feijóo, con este novo plan a Xunta dá resposta a dous obxectivos "estratéxicos" para Galicia: profundar na captación e retención de investimentos, e promover a acción coordinada e conxunta co Goberno central e cos concellos.

Con respecto aos concellos, a Xunta promoverá xunto á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) un protocolo de boas prácticas ao que se poderán adherir os municipios e polo que se comprometen a dar publicidade da súa dispoñibilidade de solo industrial ou de medidas fiscais atractivas.

Feijóo esgrimiu que esta folla de ruta tamén abarca a ampliación da oficina 'Doing Business', unha plataforma online posta en marcha o ano pasado para ser unha canle directa con cidadáns e empresas para suprimir barreiras e impulsar novos proxectos. Centrarase especialmente naqueles relacionados coa 'Industria 4.0'.

O plan tamén contempla a aprobación dunha Lei de fomento da implantación empresarial, orientada a facilitar a chegada de actividade industrial con medidas como a simplificación administrativa para a implantación do proxecto; axudas e apoios a actividades empresariais; e medidas específicas de dinamización de áreas empresariais.

Ademais, tamén se buscará intensificar o investimento en I+F. Por último, Feijóo avanzou dúas novas convocatorias de axudas por un importe global de case 4,7 millóns para realizar melloras nas infraestruturas dos parques empresariais e para pór en marcha novos viveiros industriais.

POLÍGONO OURENSÁN O VINTEÚN

O Executivo autonómico autorizou tamén a firma dun convenio de colaboración co Concello de Ourense para desenvolver un plan integral que permita modernizar as infraestruturas do parque empresarial 'O Vinteún', nas Coiñás.

A Administración autonómica financiará con 700.000 euros a execución deste proxecto, que contribuirá a mellorar a seguridade tanto dos 500 traballadores das 21 empresas afincadas actualmente na zona como das persoas que visitan este equipamento industrial.

A Xunta tamén autorizou a transferencia a favor do Concello de Ribadeo (Lugo) das estradas de acceso á Praia das Catedrais desde a N-634 e a Praia dos Castros.