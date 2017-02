O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu, ante as peticións de cesamento de José Luís Costa Pillado como presidente do Consello Consultivo de Galicia, que este é "un órgano independente", de forma que é "aos seus membros" aos que "corresponde" nomear aos que ocupan este cargo.

Manifestouno despois de que o PSdeG avanzase que pedirá o cesamento de Costa tras constatar que está a ser investigado no marco da operación "Cóndor" por tráfico de influencias e negociacións prohibidas a funcionarios e que unha decisión súa foi anulada por unha sentenza do xulgado do contencioso-administrativo de Santiago.

Tamén En Marea pediu a súa dimisión por ser "cómplice" dunha reforma normativa que lle permitirá nomear "a dedo" aos letrados do Consello Consultivo.

Respecto diso, Feijóo resaltou que Costa é "un excelente profesional e maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)".

"Se unha xuíza o chama, que vaia e dígalle o que fai o Consello en relación a calquera asunto", resolveu.