Detidas dúas mulleres en Pontevedra por roubos en supermercados e nunha asociación

Dúas mulleres, de 40 e 30 anos de idade e con múltiples antecedentes policiais, foron detidas este mércores acusadas de roubos en diversos supermercados locais e nunha asociación.

Axentes da Polocía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra detiveron a estas mulleres ás 16.00 horas da tarde do mércores, cando trataban de abandonar un dos supermercados cargadas cos produtos que subtraeran, na rúa Rosalía de Castro.

As mulleres, que estaban a ser retidas á espera da chegada das forzas da orde, ocultaran os produtos no bolso e entre as súas roupas e recoñeceron subtraer múltiples produtos de alimentación que xa portaban no carro da compra procedentes doutros establecementos próximos.

Cando os axentes estaban a identificar ás detidas, recibiron outra chamada do 091 alertando da subtracción de 575 euros do interior dun despacho pertencente a unha asociación situada na rúa Iglesias Vilarelle. Tras iso procederon á súa detención por un delito de furto.

A Policía entregou 525 euros do diñeiro que lograron recuperar aos traballadores da asociación e estes á súa vez fixéronlles entrega dun carro da compra que as mulleres abandonaran no interior do despacho ao ser sorprendidas, e que foi entregado na súa totalidade a Cáritas Pontevedra.