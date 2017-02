A Orquestra de Nenos da OSG e os coros infantil e xuvenil protagonizan o ciclo Son Futuras Promesas

O ciclo Son Futuras Promesas ofrecerá na súa cuarta edición un total de cinco concertos, de febreiro a maio, nos que participarán a Orquestra de Nenos, os Nenos Cantores e o Coro Novo, así como tres intérpretes de violín e viola da Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia que se presentarán como solistas, segundo informa o conxunto orquestral.

O programa de concertos, que terá lugar no Centro Ágora da Coruña, ábrese este domingo coa Orquestra de Nenos da OSG, que interpretará obras de Muffat, Nelson, Haendel, Holst e Bernstein baixo a dirección de Enrique Iglesias e Jorge Montes.

Pola súa banda, os grupos vocais Coro Novo e Nenos Cantores actuarán os días 19 de marzo e 21 de maio, respectivamente. Baixo a dirección de Daniel Artés, o Coro Novo da OSG ofrecerá un repaso á historia dos musicais. Mentres, o 21 de maio, os Nenos Cantores dedicarán o programa a obras de Pergolesi, Irving Berlin, John Rutter e Javier Sarasola, entre outros.

NOVOS VALORES

O ciclo dará tamén protagonismo "ao talento dos novos valores", segundo explican os promotores. En concreto, sinalan que serán co concerto que tres instrumentistas da Orquestra Nova da OSG ofrecerán como solistas o 23 de abril.

Mentres, a Orquestra de Nenos da OSG será a encargada de pechar o ciclo co concerto do día 11 de xuño no que interpretarán obras de Mozart e Haendel. Así mesmo, estrearán a obra do compositor Hugo Gómez-Chao Porta dedicada ao aniversario dos 25 anos das bibliotecas musicais.