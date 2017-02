Mar nega un aumento de zonas C de marisqueo e destaca que pasaron de supor un 15% a baixar ata o 7%

A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, negou un incremento de zonas C de marisqueo --nas que o produto só pode comercializarse tras un período longo de reinstalación-- ante as denuncias do deputado de En Marea Juan Merlo dun "avance" nos últimos tempos.

Na comisión de Pesca do Parlamento galego, Susana Rodríguez sinalou que as zonas C "non están a avanzar", senón que existe unha "paulatina redución" nos últimos anos.

Así, entre o 2009 e 2016 pasaron de supor o 15% do total ao 7%, aínda que recoñece que "quedan zonas moi preocupantes", "pero están a baixar".

Respecto diso, remarcou que neste período produciuse un incremento de zonas de produción de máis dun 31%. Así mesmo, máis de 800 quilómetros melloraron a súa categoría, mentres que empeoraron só 8 quilómetros, segundo contrapuxo a responsable de Desenvolvemento Pesqueiro.

Tamén informou de que este xoves se publica no Diario Oficial de Galicia (DOG) as bases reguladoras para a concesión de axudas --financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca-- para a conservación da biodiversidade e ecosistemas mariños con actividades marisqueiras sustentables.

ARRANXO DE SINAIS DE BALIZAMENTO E ABOIAS

Por outra banda, o presidente de Portos de Galicia, Juan José Durán, informou de que ao longo de 2016 revisáronse e repararon un total de 105 sinais de balizamento das máis de 400 existentes na contorna dos portos de titularidade autonómica.

A maioría destes sinais son balizas vermellas e verdes situadas en terra, maiormente para delimitar a bocana de entrada aos portos, mentres que o 10% das actuacións foron en aboias flotantes no mar.

Entre outros arranxos, cambiáronse baterías, colocáronse novos postes e fixéronse reparacións en diversos portos como Celeiro, Sada ou Sanxenxo.

"NEPOTISMO" COS PÉRMEX EN CAMARIÑAS

Noutra orde de cousas, o deputado socialista Julio Torrado denunciou este xoves nesta comisión un "grave caso de nepotismo nos cursos que puntúan" para a obtención do permiso de explotación (pérmex) de marisqueo en Camariñas en favor de cargos políticos do PP, militantes e familiares.

En resposta, Susana Rodríguez sinalou que para a obtención do pérmex é necesario contar cun certificado de mariscador e participar nun procedemento selectivo público, que é "transparente", pois a obtención destes permisos "faise a través dun baremo".