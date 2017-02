Unha exposición mostra o horror nazi a través de debuxos de nenos do gueto checo de Terezín

Entidades culturais e civís organizan en Santiago unha exposición cos debuxos dos nenos que viviron entre 1940 e 1945 no campo nazi de Terezín (República Checa).

A mostra inaugúrase este venres ás 18,00 horas no claustro alto, no primeiro piso, do colexio de Fonseca, onde permanecerá aberta ata o 24 de febreiro en horario de luns a venres de 9,00 a 21,00 horas e os sábados ata as 13,00 horas.

Organizada pola Comunidade Xudea de Galicia, a Asociación de Amigos dá Ópera de Santiago, o Centro Checo de Madrid e a Universidade de Santiago de Compostela, a iniciativa consta de 33 debuxos.

Estes foron realizados na chamada 'Kleine Festung Theresienstadt' --pequena fortaleza de Terezín--, que foi un centro de aloxamento para militares desde a finalización da súa construción en 1784 e que case dous séculos despois pasou a albergar o horror nazi.

MULLER CRAVE

Na chamada "salga de espera do inferno" estiveron recluídos os considerados inimigos do réxime nazi entre 1940 e 1945, entre eles moitos intelectuais de orixe xudía, algo que explica a intensa actividade cultural nese campo de concentración.

A Terezín chegou a finais de 1942 Fredericke 'Friedl' Dicker-Brandeis, unha muller crave na organización --clandestina-- de clases de arte para a poboación infantil que se atopaba alí recluída.

Ensínolles a debuxar aos nenos á vez que deseñou os decorados e o vestiario para representacións infantís como a ópera 'Brundibár' do compositor checo Hans Krása, tamén recluído en Terezín.