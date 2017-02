Os sindicatos de Pescanova reiteran tras a última rolda de negociacións que non renunciarán ás súas condicións actuais

Os sindicatos de Nova Pescanova manteñen, tras a última rolda de negociacións dos convenios colectivos das plantas de elaboración e frigoríficos do grupo --celebrada entre o martes e o xoves desta semana--, a determinación de non modificar as condicións actuais dos traballadores.

En declaracións a Europa Press, o portavoz da CIG, que ten unha posición unificada cos sindicatos UXT, CUT e USO, apuntou que a directiva da multinacional "segue mantendo a súa postura" de empezar a negociación "de cero", cando eles esixen que se faga sobre os convenios actualmente en vigor.

Así as cousas, aínda que recoñeceu que a empresa en cada rolda de negociacións "vai mellorando a súa proposta inicial", incidiu en que ditas melloras seguen partindo de "a súa proposta inicial" e non dos convenios actuais. "Ese texto non nos vale, xa temos o texto en vigor e dentro dese marco negociamos", sentenciou.

Pola súa banda, o portavoz de CC.OO., Francisco Vilar, explicou a Europa Press que a empresa "mellorou un pouquiño" o seu proposta pero "segue querendo flexibilidade" porque a súa intención é incrementar a facturación de 1.000 a 1.500 millóns a partir dun maior rendemento das mesmas instalacións.

Ante iso, este sindicato terá unha reunión este venres para analizar posibles alternativas para conseguir esa maior produtividade sen modificar as condicións dos traballadores. Ademais, acerca dos salarios dos novos contratados e os incrementos salariais, dixo que en todo caso hai que aumentalos para garantir o poder adquisitivo dos empregados.

Neste marco, CC.OO levará este venres ante os seus delegados a proposta de "un gran pacto polo emprego", co obxectivo de xerar emprego de calidade, estable, con mellores condicións e unha mellora dos salarios. O obxectivo é "facer compatibles os intereses da empresa cos dos traballadores", selou.

Tras esta rolda de negociacións e a reunión de delegados de CC.OO., está previsto que o luns os sindicatos se reúnan co conselleiro delegado de Nova Pescanova, Ignacio González, e o martes manteñan unha asemblea na que porán en común as súas posicións de face á próxima rolda de negociacións, prevista para mediados de febreiro.