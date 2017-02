A presidenta das Cortes de Castela e León, Silvia Clemente, e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices Vieira, mantiveron unha reunión de traballo previa á constitución do Grupo de Traballo sobre despoboamento e envellecemento da poboación na Unión Europea que puxeron en marcha os Parlamentos das Rexións de Europa. Ante a demografía desigual de Europa en 2050 ambos os Parlamentos reclamaron "medidas coordinadas" e "concretas" de todas as institucións europeas.

Os 74 parlamentos rexionais da Unión Europea acordaron, na reunión celebrada na localidade italiana de Varese, en novembro do pasado ano, a creación dun grupo de traballo que analice e estude o despoboamento e o envellecemento de Europa, segundo apuntan fontes parlamentarias a través dun comunicado recolleito por Europa Press.

O pasado 27 de xaneiro formalizouse o inicio do mandato de CALRE e a posta en marcha das decisións adoptadas na reunión de Varese.

O obxectivo deste grupo de traballo, que vai estar presidido pola presidenta das Cortes de Castela e León, Silvia Clemente, será "analizar" que factores, económicos, sociais e estruturais están a determinar a demografía de Europa, marcada pola "perda" de poboación como consecuencia das "escasas" cotas de natalidade e o envellecemento progresivo da poboación.

Durante o encontro entre os parlamentos de Castela e León e Galicia analizouse o cronograma que se vai a seguir para a posta en marcha dese grupo de traballo.

Neste sentido, nas próximas semanas as Cortes de Castela e León convidarán a participar no Grupo aos 74 Parlamentos que compoñen a CALRE, a Conferencia de presidentes de asembleas rexionais de Europa. Ademais, serán convocados todos os que se adhiran e elaborarase un plan de traballo que dará "entrada" a "participar" a entidades e personalidades públicas e privadas que poidan "achegar" coñecemento sobre o diagnóstico do envellecemento e a perda de poboación así como as medidas que se deben adoptar para "superalo", continúan as mesmas fontes.

REUNIÓNS

A presidenta das Cortes, como presidenta do Grupo, formará ademais parte do Comité Permanente da CALRE cuxas reunións se celebran en Bruxelas coincidindo cos encontros do Comité das Rexións. Unhas reunións nas que se irán expondo os avances e os traballos desenvolvidos polo grupo de traballo sobre despoboamento e envellecemento. Xa están fixadas dúas reunións: o 6 de abril e o 29 de xuño próximos.

Os presidentes das cámaras de Castela e de Galicia, na súa reunión celebrada este xoves, han coincido en destacar que se trata dun grupo de traballo moi "relevante" para o futuro de toda Europa, e en especial destas Comunidades Autónomas, á vista das "proxeccións" demográficas ata 2050 do Eurostat, a oficina estatística da Unión Europea.

Segundo estes datos, ata ese ano haberá unha demografía "desigual" en Europa. En rexións da Europa oriental haberá un descenso de poboación máis aguilloado en países como Romanía, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Croacia, no sur de Italia, de Portugal e a zona norte de España, entre as que se atopa Castela e León e Galicia, producirase un descenso da poboación dun dez por cento.

Mentres, en rexións dos países nórdicos, do Reino Unido, Bélxica, Holanda, Suíza, metade norte de Italia haberá un aumento poboacional do dez por cento.

Por este motivo, segundo destacaron os presidentes das Asembleas Lexislativas de Castela e León e de Galicia o reto demográfico debe ser unha "prioridade" na que todas as institucións europeas deben traballar de forma "unánime" e "coordinada".

Se non se produce un cambio nas tendencias poboacionais, como sinalaron Silvia Clemente e Miguel Santalices, o actual modelo económico e do Estado do Benestar pode "sufrir" tensións e alteracións.

PERSPECTIVA DEMOGRÁFICA

Todas as políticas da Unión Europea, como coincidiron Castela e León e Galicia, deberían "conter" unha perspectiva demográfica, "considerar" a existencia destes desafíos e "prever" instrumentos para facerlles fronte.

Todo iso co "respaldo" no orzamento europeo así como no financiamento autonómico. Aspectos nos que, como destacaron os presidentes das cámaras castellanoleonesa e galega, debe "profundar" e "especificar" o grupo de traballo sobre despoboamento e envellecemento da poboación na Unión Europea que puxeron en marcha as Asembleas das Rexións de Europa.