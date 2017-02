A Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública rexeita un Clúster da Saúde na Coruña

A Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública mostrou o seu rexeitamento á creación dun Clúster da Saúde, exposto nas negociacións iniciais entre o PSOE e a Marea Atlántica para a aprobación das contas deste ano, pero que non chegou a concretarse ao non materializarse un acordo.

Nun comunicado, lembra que nos últimos presupostos "xa hai unha partida de 50.000 euros decidida polo pacto PP-PSOE na elaboración dos orzamentos de 2016 para licitar a elaboración dun plan estratéxico que servirá de base para o clúster".

Sobre o mesmo, asegura que é "unha alianza de empresas privadas nas que os servizos sanitarios forman parte da súa área de negocio". Por iso, a Asociación Galega de Defensa dá Sanidade Pública rexeita a posibilidade "de que unha asociación de empresas deste tipo poida ter financiamento público".

Espera que non forme parte dun posible acordo entre o goberno local e os socialistas no caso de que se retomen as negociacións e non leve a cabo a cuestión de confianza exposta polo alcalde, Xulio Ferreiro, para este sábado.

Respecto destas propostas, a asociación afirma que poden ser "comprensibles para o sector forestal, o da locomoción ou doutras áreas". "Pero non para o sector da saúde que neste país, por agora, segue sendo pública maioritariamente", apostila.

Ademais, advirte de que "calquera investimento público que se faga en clúster da sanidade favorecerá o crecemento da privada en detrimento de a pública".