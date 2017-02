Pesca.- O sector marisqueiro poderá beneficiarse de 2,3 millóns para a rexeneración dos seus bancos

O Goberno galego analizou na súa reunión deste xoves un informe sobre as axudas a proxectos colectivos para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

Con tal fin, o departamento que dirixe Rosa Quintana destina 2,3 millóns de euros na convocatoria de axudas deste ano.

A través delas subvencionaranse actuacións en hábitats costeiros de importancia para a reprodución de organismos mariños, as destinadas á redución da contaminación física e química, e medidas como a repoboación de especies autóctonas.

Esta orde de axudas enmárcase no obxectivo de mellora de hábitats mariños no que a Consellería do Mar investirá de forma global máis de 37 millóns de euros ata 2020, ao amparo do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP).