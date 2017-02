O PSdeG criticou "a defensa hipócrita" que este mesmo xoves fixo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, do máximo responsable do Consello Consultivo, José Luis Costa Pillado, a quen reiterou a súa petición de cesamento "inmediato".

A través dun comunicado, a viceportavoz parlamentaria do PSdeG, Patricia Vilán, saíu así ao paso das declaracións do mandatario nas que, ao ser preguntado sobre a petición de dimisión, sostivo que o Consello Consultivo é "un órgano independente" no que "os seus membros" son os que elixen o seu presidente.

Ademais, a socialista pontevedresa censurou que Feijóo só fale da investigación aberta contra Costa Pillado no marco da Operación Cóndor para "parapetarse na presunción de inocencia", mentres "obvia" que existe unha sentenza na súa contra dun tribunal contencioso-administrativo.

Así pois, advertiu de que o presidente da Xunta deberá "aclarar" a súa intención de "tapar a unha persoa por intereses incomprensibles".