Novo desafiuzamento en Ferrol a unha muller con catro fillos

Cristina D.B é a nova vítima dun caso de desafiuzamento. Desta volta é en Ferrol e a muller debe de deixar a vivenda que comparte con catro fillos, dous deles menores de idade, de 11 e 16 anos, este mesmo venres. Este novo caso ten lugar en Telleiras (Ferrol).

Protesta de Stop Desahucios na Coruña en defensa de Aurelia | Fonte: tingalaranga

A Cristina fai uns poucos meses que se lle acaba de conceder o Risga. Unha situación que Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra xa lle comunicou ao Delegado Territorial da Xunta, Ovidio Rodeiro, o pasado venres 27 de xaneiro.

Este colectivo tamén se reuniu xa coa concelleira de Benestar, para que os Servizos Sociais do concello solicitaran o adiamento do lanzamento da vivenda, até que non se lle atopara unha alternativa residencial a esta familia, en cumprimento do acordado no Convenio entre Fegam, Xunta e Poder Xudicial.

A este caso súmase outro desafiuzamento previsto en Ferrol, o de J.T.Z. que se executará o 13 de febreiro.