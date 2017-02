En Marea propón no Congreso que se manteña o servizo de venda de billetes nas estacións de tren

Os deputados de En Marea no Congreso Alexandra Fernández e Miguel Anxo Fernán-Lanuxe rexistraron unha proposición non de lei na que instan o Ministerio de Fomento a manter as oficinas de venda de billetes e atención ao cliente nas estacións de tren de Galicia.

A través dun comunicado emitido este xoves, En Marea pide ao Goberno español que reconsidere o peche destes servizos en varias estacións ferroviarias galegas.

En concreto, a decisión afecta as estacións de Sarria (Lugo), Guillarei (Pontevedra) e ás das localidades ourensás do Carballiño, O Barco, Ribadavia e A Rúa.

"É necesario que se reconsidere este recorte e se evite a implantación dun modelo de estacións só rexidas por máquinas autoventa, equipamento nada equiparable á atención presencial e causante de multitude de problemas e queixas", manifestou En Marea.

Así, convidou a Fomento a recapacitar sobre "un modelo ferroviario" para Galicia no que "non se está priorizando a conexión interterritorial" e estase apostando "por unha configuración puramente urbana e centrada en trens de altas prestacións".

Así as cousas, Fernández e Fernán-Vello alertaron que a medida "vai ter consecuencias" para os viaxeiros destas localidades, xa que a decisión de Fomento "dificulta as posibilidades de poder viaxar nestes medios de transporte".