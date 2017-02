(AM) Temporal.- Caídas de árbores, inundacións ou un centro evacuado, entre as decenas de incidencias polo mal tempo

A alerta meteorolóxica que afectou a Galicia durante toda a xornada deixou centos de incidencias derivadas do forte vento, a choiva e a ondada no litoral, desde un centro evacuado polo desprendemento da súa cuberta ata caída de árbores e inundacións en garaxes.

O vento chegou a alcanzar refachos de ata 158 quilómetros por hora na zona de montaña de Carballeda de Valdeorras (Ourense) e de 131 no punto de costa de Burela (Lugo)

Ao longo deste xoves o vento superou os 100 quilómetros por hora en diversos puntos do litoral galego e da montaña, con valores de 130 km/h en Cedeira (A Coruña), 127 en Cuntis (Pontevedra) e 121 en Camariñas.

O Servizo de Emerxencias do 112 Galicia rexistrou un total de 356 incidentes relacionados co temporal ata as 18.00 horas. Os municipios máis afectados foron Boiro, Ferrol, Santiago, Ribeira (na Coruña); Pontevedra, Vigo, Cangas, Lalín e A Estrada; Vilalba e Friol (Lugo); Ribadavia e Toén (en Ourense).

Os problemas máis habituais atendidos polos efectivos de Emerxencias foron caídas de árbores e ramas en estradas, ata 196, ou a presenza doutros restos e obxectos na vía desprazados polo vento (32 avisos en total), problemas ou caídas de cables da luz (18) ou desprendementos de pedras e terra

De feito, na rede autonómica de estradas déronse doce avisos por caídas de árbores ou ramas en diversas vías, todas elas solucionadas e sen afectación actual ao tráfico, salvo na AC-840, na que aínda que non hai restrición de tráfico débese circular con precaución no quilómetro 32,1.

Ademais, rexistrouse unha caída de poste eléctrico no quilómetro 10,2 da estrada AC-542, que xa foi retirado, e un desprendemento de desmonte no punto quilométrico 10,4 da PO-313, tamén resolto e sen afectación ao tráfico rodado.

DANOS EN CENTROS E UN FERIDO

Unha das principais incidencias rexistrouse no concello do Pino, onde unha persoa resultou ferida tras caerlle unha árbore sobre o coche no que circulaba á altura da parroquia de Pastor.

O sinistro produciuse no quilómetro 692 da estrada N-634, sobre as 15.15 horas, e o ferido tivo que ser trasladado polos efectivos sanitarios ao Hospital A Rosaleda de Santiago, mentres que efectivos de mantemento da vía traballaban na retirada a árbore da calzada

Por outra banda, en Muxía, tivo que ser desaloxado o IES Ramón Caamaño despois de que se desprendese parte da súa cuberta debido aos fortes refachos de vento. Ante esta situación, os responsables do instituto decidiron enviar a todo o alumnado a casa, como medida de seguridade.

Sete centros escolares da provincia da Coruña rexistraron goteiras e rexistrouse o levantamento da chapa do patio cuberto do CEIP López Ferreiro, en Santiago de Compostela.

No CEIP Virxe do Carme de Sober (Lugo) suspendéronse as clases ata o luns debido ao levantamento da cuberta do centro, con 52 alumnos afectados por esta situación.

Pola súa banda, na escola infantil de Ares rexistrouse unha inundación no centro que provocou a suspensión da actividade, que este venres se prevé retomar "con normalidade", segundo concreta a Xunta.

Na R.M. Porta do Camiño de Santiago, ademais, caeu unha árbore no xardín sobre o muro perimetral de pedra e sobre a armazón metálica da residencia de curas contigua.

RESTRICIÓNS

Debido ao mal tempo, o Concello da Coruña restrinxiu a actividade da Torre de Hércules e a Casa das Ciencias, ademais de permanecer pechados parques, xardíns e zonas infantís. A pesar diso, os servizos municipais de emerxencias afrontaron esta pasada noite "sen apenas intervencións" e ningunha delas de "consideración".

Con todo, fai un chamamento á cidadanía a extremar as precaucións "e evitar situacións de risco" tras decretar a Xunta a alerta vermella no mar por fenómenos costeiros e nivel laranxa por ventos de ata 110 quilómetros por hora.

Por este motivo, lembra que, desde este mércores, permanecen precintados zonas como o parque de Santa Margarita, a praza do Libro, San Pedro de Mezonzo, xardíns da Sacra Familia, o depósito de auga de Emalcsa, os xardíns de San Carlos, entre outros lugares. Tamén se mantén pechada a porta principal do cemiterio de San Amaro e precintados os seus olmos.

Tamén permanecerán pechadas, ademais, ao público as instalacións da Torre de Hércules e o seu centro de interpretación; a Casa das Ciencias e as instalacións exteriores do Acuario. Tamén están restrinxidos o acceso ás distintas praias da cidade.

En Lugo, ademais, o Goberno local decidiu suspender o mercado de Frigsa este venres e pechar ao público os parques da Milagrosa e Rosalía de Castro, como medida de prevención polos fortes ventos.

SUR DE PONTEVEDRA

Varias localidades do sur da provincia de Pontevedra rexistraron este xoves diversas incidencias debido ao temporal de vento, a maioría por desprazamento de colectores e caída de árbores e postes eléctricos, aínda que ningunha delas levou perigo para as persoas.

Segundo informou a Policía Local de Vigo, na cidade olívica rexistráronse 11 colectores desprazados; dúas árbores caídas --nas avenidas Camelias e Arquitecto Palacios--; e dous postes de tendido eléctrico, tres sinales, valos de obra, un farol e un semáforo derrubados.

Na mesma cidade, os Bombeiros acudiron a Praza América para quitar o teito e os laterais dunha atracción de coches de choque nunha feira, e o toldo dunha cafetaría por culpa do forte vento, ademais de rexistrarse caídas de cascotes ou dun valo publicitario.

Así mesmo, en Ponteareas os efectivos de bombeiros comunicaron a Europa Press que tiveron que retirar unha árbore que caeu nunha estrada que dá acceso a tres vivendas, cortando o paso; e en Cangas, voluntarios de Protección Civil foron a retirar unhas estadas que caeron e danaron uns vehículos.

En Redondela membros de Protección Civil quitaron da calzada unha chapa caída e un colector movido; na Guarda os efectivos de emerxencias interviñeron por un poste telefónico caído na rúa --que quedou suxeito unicamente polos cables--; e en Tomiño a Policía Local retirou unha árbore que caeu na PO-334 e produciu unha "pequena" incidencia no tráfico.