A Xunta impulsará un novo programa de captación de talento sénior para atraer investigadores consolidados ao SUG

A Xunta de Galicia impulsará un novo programa de captación de talento sénior co obxectivo de promover a atracción de investigadores con carreiras consolidadas para potenciar e diversificar as liñas de traballo desenvolvida no tres universidades galegas.

Este novo proxecto complementará así ao programa Oportinius, lanzado hai dous anos co obxectivo de contratar a 24 investigadores de referencia para desenvolver a súa carreira en Galicia.

Así o anunciou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante o acto de entrega de acreditacións ao cinco centros singulares de investigación de Galicia (Citic, Ciqus, Cimus, Cinbio e Ecimat) e as dúas agrupacións estratéxicas consolidadas (Citius AtlanTIC).

"Deste xeito seguiremos consolidando unha contorna estable para a investigación, unha contorna competitiva", destacou, tras lembrar que este sete centros contan con financiamento estable ata 2019 con máis de 13 millóns de euros que beneficiarán a máis de 700 investigadores.

Durante a súa intervención, Feijóo fixo fincapé no potencial multiplicador da investigación científica e na importancia da transferencia de coñecemento para o tecido social.

"Para lanzar este efecto multiplicado necesítase investimento, por iso desde o ano 2009 a Xunta dedicou 400 millóns de euros na actividade de I+D+i nas universidades", explicou.