A final pasa por Mendizorrotza

Ficha técnica:

RC Celta 0: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral (Sergi Gómez, 80’), Roncaglia, Jonny; Chelo Díaz, Radoja, Tucu Hernández; Daniel Wass (Guidetti, 76’), Theo Bongonda (Pione Sisto, 68’) e Iago Aspas.

Deportivo Alavés 0: Pacheco; Kiko Femenía, Zou Feddal, Laguardia, Theo Hernández; Manu García, Marcos Llorente; Camarasa (Romero, 83’), Ibai Gómez (Vigaray, 75’), Toquero (Edgar, 62’) e Deyverson.

Árbitro: González González (castelán). Amarelas a Bongonda (32’) no Celta e a Marcos Llorente no Alavés (59’) e Camarasa (67’) no Alavés.

Incidencias: partido de ida das semifinais da Copa disputado no estadio municipal de Balaídos ante preto de 24.000 espectadores. A volta, o vindeiro mércores en Vitoria.



Decidirán os 90 minutos de Mendizorrotza. En Balaídos, nun partido moi intenso e disputado baixo un diluvio, o Celta tentouno ata o final, Iago Aspas e Tucu Hernández dispararon ao pau, pero un Alavés sólido aguantou o 0-0 inicial malia a superioridade celeste na última media hora, e o pase á final de Copa decidirase no partido de volta. “Non me desgusta o resultado”, dixo Toto Berizzo sobre o 0-0: calquera empate con goles en Vitoria clasificará o Celta.

O remate de Tucu Hernández que petou no pau. | Fonte: @rccelta_oficial

Moitas precaucións nos dous equipos, que non querían correr riscos en defensa. O Celta tiña máis posesión, pero Chelo Díaz e Radoja non aparecían e o Celta sufría para sacar o balón controlado. Iago Aspas tivo unha ocasión pola esquerda ao pouco de arrincar que puido trocar o partido, pero xa na área buscou un centro a Wass que non chegou ao seu destino. Un disciplinado Alavés non deixaba apenas espazos, e o Celta non volveu chegar con perigo á meta rival. Tras media hora de xogo, unha amarela a Bongonda deu paso a varios minutos de faltas e interrupcións, ata que o Alavés gozou da mellor ocasión do primeiro tempo: nunha contra, centro á área de Camarasa, remate de Manu García e paradón de Sergio Álvarez.

Tralo paso por vestiarios, e baixo un diluvio, mesmo guión: intensidade e un Alavés ben posicionado que facía sufrir os celestes, incómodos sobre o céspede. A piques estiveron de marcar os vitorianos nunha chegada pola esquerda, pero o Celta espertou tras un córner: Cabral peiteou coa testa e Aspas rematou para o paradón de Pacheco. Os vigueses aumentaron unha marcha, e chegaron as ocasións: pase longo de Chelo Díaz, Wass deixa coa testa a Aspas e o de Moaña dispara ao traveseiro.

O Toto Berizzo deu entrada a Pione Sisto por un inofensivo Bongonda, e Aspas tivo outras dúas ocasións, unha coa testa e outra á reviravolta que saiu preto do pau. Pellegrino meteu outro lateral (Vigaray) e Guidetti foi o recurso celeste. Sergio Álvarez evitou a derrota nun man a man con Edgar. O partido estaba rachado, e o Celta, xa con Sergi Gómez por un mancado Cabral,

seguiu tentándoo ata o final: Guidetti cunha falta lonxana e Tucu Hernández, tras un centro de Pione Sisto, que rematou ao pau. Foi a última ocasión clara dos celestes, que acabaron esgotados polo esforzo. O vindeiro domingo, o Real Madrid en Balaídos; o vindeiro mércores, a volta en Mendizorrotza. A prioridade é a Copa, avisa Berizzo.