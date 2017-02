O conselleiro de Sanidade reunirase con representantes de Feafes, que lle pedirán un plan integral de saúde mental

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, visitará as instalacións da Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes), onde varios representantes da entidade trasladaranlle as propostas e reivindicacións do colectivo.

Neste encontro, que terá lugar este venres ás 11,00 horas, os representantes da asociación exporanlle a necesidade de crear un 'Plan Integral de Saúde Mental en Galicia' co que poder abordar os problemas vinculados a estas enfermidades.

Segundo informou Feafes nun comunicado, neste encontro estarán presentes o presidente da asociación, Xosé Ramón Girón, e outros representantes da comisión permanente. Con esta visita, o conselleiro "poderá coñecer de primeira man como se desenvolve o traballo da asociación no seu día a día".

Así mesmo, os representantes de Feafes exporanlle a Vázquez Almuiña a situación da entidade e a realidade da enfermidade mental na comunidade, que afecta --segundo datos da asociación-- a entre o 2,5 e 3 por cento da poboación, o que supón unhas 75.000 persoas en Galicia.

Outro dos obxectivos da cita é abordar o financiamento dos recursos que xestiona Feafes Galicia e as súas asociacións a través da Consellería de Sanidade. Segundo expuxo o colectivo, estes necesitan "unha ampliación e unha mellora para poder facer fronte á crecente demanda que existe".

Ademais, na visita tamén se valorará o 'Programa Acougo', protocolo impulsado pola Xunta para os traslados e ingresos non voluntarios de persoas con enfermidade mental.