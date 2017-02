A Coruña acolle este venres unha xornada sobre o custo fiscal do reembolso das cláusulas adoito

O presidente do REAF REGAF-Asesores Fiscais do Consello Xeral de Economistas, Jesús Sanmartín Mariñas, clausurará este venres as V Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade, na que abordará o custo fiscal do reembolso das cláusulas adoito, segundo informa a organización.

O encontro, ao que asisten economistas e titulados mercantís, comezou este xoves cunha intervención sobre a nova xestión do IVE, que entrará en vigor o próximo 1 de xullo e que afecta a aqueles suxeitos pasivos cuxa obrigación de autoliquidar o IVE sexa mensual.

Devandito colectivo está integrado na actualidade por uns 62.000 contribuíntes, que representan aproximadamente o 80 por cento da facturación do país, segundo púxose de manifesto no encontro.

As V Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade foron inauguradas, previamente, pola delegada especial en Galicia da Axencia Tributaria (AEAT), Imelda Capote, o decano presidente do Colexio de Economistas da Coruña, Miguel Angel Vázquez Taín.