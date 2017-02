Patos.- O xulgado acepta a petición de Louzán para declarar e cítao para o 1 de marzo

O Xulgado de Instrución número 7 de Vigo ditou unha providencia na que dá conta da petición de Rafael Louzán de declarar como investigado na chamada 'Operación Patos', e citouno para o próximo 1 de marzo ás 10,00 horas, segundo a información á que tivo acceso Europa Press.

O expresidente da Deputación de Pontevedra, e actual presidente da Federación Galega de Fútbol, remitiu hai unha semana un escrito ao xulgado no que solicitaba ser citado para declarar, un ano despois de comparecer ante a xuíza e acollerse ao seu dereito a gardar silencio.

Louzán é un dos investigados nesta causa, na que se investigan supostas irregularidades na adxudicación de obras e contratos públicos.

Tamén son investigados o dono da construtora Eiriña; traballadores de Cespa; funcionarios de varias administracións; concelleiros do PP e do PSOE de Vigo; o alcalde vigués, Abel Caballero; ou a exdelegada da Xunta María José Bravo Bosch, entre outros.

No caso de Louzán, investígase a súa participación en supostas irregularidades en contratos de obras de varios campos de fútbol, obras de saneamento e abastecemento en varias localidades da provincia de Pontevedra, a reforma dun centro social e outras actuacións. Tamén se lle atribúe a suposta recepción de agasallos da empresa Eiriña.

COMPARECENCIA ANTERIOR

O pasado 17 de febreiro de 2016, o expresidente da Deputación compareceu ante a xuíza pero, nese momento, acolleuse ao seu dereito a non declarar, alegando que prefería esperar a que se resolvesen as peticións de nulidade presentadas por algunhas das partes.

En todo caso, á súa saída dos xulgados de Vigo, Rafael Louzán proclamou a súa inocencia, e insistiu en que non ten "nada que ocultar". Con respecto ás obras investigadas, descargou toda a responsabilidade no "extraordinario equipo de funcionarios" da Deputación, que son os que "tramitan" as actuacións.

Nesa liña, asegurou que non adoptara ningunha decisión para beneficiar a Eiriña, e tamén negou recibir agasallos da construtora en pago dalgún favor político ou administrativo.