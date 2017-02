Popular perde 3.485 millóns en 2016, cubertos coa ampliación e co seu exceso de capital

Popular rexistrou unha perda contable de 3.485 millóns de euros en 2016, cuberta co importe obtido na ampliación e co seu exceso de capital, segundo informou este venres a entidade, que realizou provisións por un total de 5.692 millóns de euros, incrementadas fundamentalmente por dotacións adicionais de crédito e inmobles, cláusulas adoito e a deterioración do fondo de comercio de Targobank.

Como xa anunciara na ampliación de capital e co fin de reforzar o seu balance e de acelerar o ritmo de desinversión de activos non produtivos, Popular, que en 2015 logrou un resultado atribuído de 105,43 millóns de euros, destinou a totalidade do beneficio de 2016 a provisións extraordinarias. Así, o cociente de cobertura de dubidosos aumenta 10 puntos porcentuais ata o 52,3%.

A entidade pechou 2016 cunhas perdas superiores aos 3.000 millóns de euros, uns resultados inferiores aos inicialmente previstos, xa que se viron afectados por elementos non recorrentes, entre eles a reestruturación da carteira ALCO, que supuxo un custo de 107 millóns e o plan de axuste, que alcanzou os 370 millóns.

A iso sumar 229 millóns correspondentes ás provisións polas cláusulas adoito; o descenso na rendibilidade de Targobank e a deterioración no seu fondo de comercio, que tiveron un impacto de 240 millóns; 4.200 millóns polas maiores provisións de crédito e inmobles e 47 millóns polo impacto da recente reforma fiscal.

A marxe de intereses situouse en 2.097 millóns de euros, un 6,9% menos que en 2015. No cuarto trimestre estanco, esta magnitude mellorou e aumentou un 3,4% respecto ao trimestre anterior, favorecida fundamentalmente pola redución dos custos de financiamento.

As comisións netas alcanzaron os 539 millóns de euros, o que supón un 9,5% menos que no exercicio anterior.

O ROF, pola súa banda, diminuíu un 61,2% e rexistra 201 millóns de euros en 2016. No cuarto trimestre inclúese o proceso de reestruturación da carteira ALCO, que a futuro, impactará de forma positiva na marxe de intereses.

Desta forma, a marxe bruta alcanzou os 2.826 millóns de euros, un 17,6% menos que en 2015.

Os gastos totais continúan, segundo a entidade, cunha evolución moi positiva e, sen ter en conta o proceso de axuste, descenden un 2% respecto de 2015, ano no que xa se reduciron un 7% respecto de 2014. O proceso de axuste suporá un aforro de custos anual de aproximadamente 200 millóns de euros desde 2017 en diante.

A marxe de explotación sen extraordinarios do exercicio 2016 totalizó 1.305 millóns de euros. Esta magnitude, se se ten en conta os extraordinarios negativos -proceso de axuste, Targobank e restructuración da carteira ALCO- diminuíu un 52,8% respecto de 2015 e situouse en 798 millóns.

BENEFICIO DE 998 MILLÓNS NO NEGOCIO PRINCIPAL

O negocio principal, sen ter en conta as provisións extraordinarias, presenta unha "alta capacidade" de xeración de ingresos, cun beneficio de 998 millóns de euros, un cociente de moura do 6,1%, un cociente de eficiencia do 44,6% e un ROTE ex-extraordinarios do 17,6%.

Tras o esforzo realizado en provisións, o cociente de cobertura aumenta dez puntos porcentuais e pasa do 42,5% a finais de 2015 ao actual 52,3%.

O banco vendeu por primeira vez carteiras por valor de 621 millóns de euros, fundamentalmente, de crédito dubidoso, grazas á xestión especializada de activos non produtivos, apoiada na recente creación de unidade de Negocio Inmobiliario e Transformación de Activos.

Así mesmo, as vendas de inmobles alcanzaron os 2.024 millóns de euros, cun incremento do 8% nas vendas comerciantes polo miúdo.

O banco destacou que esta tendencia debería continuar en 2017, da mesma forma que as vendas en tramo institucional, afectadas en 2016 pola incerteza política, que deberían crecer este ano.

Pola súa banda, as vendas de chan aumentaron un 49%, ata alcanzar os 603 millóns de euros.

A peche de 2016, Popular conta cun cociente CET1 'phased-in' do 12,12%, que cumpre "holgadamente" os requisitos SREP do 7,875%. O cociente de capital total do banco, do 13,14%, cumpre igualmente de forma folgada cos devanditos requisitos.

Pola súa banda, o cociente de capital CET1 'fully loaded proforma' viuse afectada por algúns elementos volátiles e polas perdas do último trimestre.

A finais do segundo trimestre este cociente situábase no 13,71% e posteriormente sufriu variacións por diferentes cuestións, unhas ordinarias e outras extraordinarias. Tendo en conta todos estes factores, o cociente CET1 'fully loaded proforma' sitúase no 9,22% e a CET1 'fully loaded' sitúase a finais de 2016 no 8,17%.

CAPACIDADE DE GENERACION DE CAPITAL

O banco subliñou que conta con capacidade de xeración de capital mediante a xeración de beneficio, tendo en conta que por cada 100 millóns de beneficio retido xeraranse 22 puntos básicos de capital, debido aos DTAs e a ampliación de limiares.

A iso engádese a redución adicional de activos ponderados por risco a medida que o banco avance na redución de activos non produtivos (por cada 1.000 millóns de NPAs, 20 puntos básicos de xeración de capital) e a venda de autocartera e a redución de minusvalías de renda fixa, que permitirá xerar 105 puntos básicos de capital.

Adicionalmente, outra das alternativas do banco para xerar capital de forma inorgánica sería a desinversión en negocios non estratéxicos, que poden xerar uns 100 puntos básicos de capital.