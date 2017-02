Temporal.- O temporal de vento deixa multitude de incidencias nos municipios de Ferrolterra, Eume e Ortegal

O temporal que azoutou ás comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal deixou multitude de incidentes, con problemas principalmente nas estradas, tanto en principais como en secundarias, polo que foi necesario extremar as precaucións, pola presenza de árbores e ramas caídas, ademais de colectores na vía pública.

Entre as incidencias rexistradas, produciuse a caída de varios cascotes no túnel da Praza de España, en dirección da estrada de Castela cara ao barrio da Magdalena, un de cuxos carrís permanece cortado. De feito, foi necesario cortar a circulación na estrada da Trincheira, á altura do hipermercado Alcampo, na glorieta co Polígono da Gándara, polo desprendemento de varios valos publicitarios.

Tamén en Ferrol, moitos dos colectores de carga lateral acabaron no medio das rúas en diferentes barrios. Houbo desprendemento dalgúns letreiros de establecementos e parabólicas ao longo da estrada de Castela.

A estrada que vai desde San Marteo a Mandía, en Ferrol, está cortada pola caída dun poste, o mesmo que a que discorre de Valón a Doniños, por caída dunha árbore.

Tamén se desprendeu unha cuberta na Praza de Sevilla e unha estada que se soltou na rúa Benito Viceto, en Ferrol Lanuxe.

Tamén o estadio municipal da Malata sufriu algúns danos e desprendementos.

COMARCA

En Narón, na parroquia de Ou Val, unha árbore tirada impide a circulación na estrada de Santa Margarita cara a Castro. No Concello desta localidade rompeuse unha das portas de vidro da entrada principal.

En Fene tamén se rexistraron problemas, con varias árbores caídas, un deles entre a rotonda de San Juan de Piñeiro e Franza, que invadiu boa parte dun carril da estrada, mentres que en Barallobre veu abaixo unha árbore antes da ponte do tren, na estrada que discorre facía Laraxe. En Magalofes outra árbore dificulta a circulación.

En San Sadurniño, na parroquia de Lamas, existen problemas de circulación por unha árbore tirada no medio da estrada que comunica Ferrol con Ortigueira.

Na estrada N-651, no municipio de Cabanas, en Laraxe, na coñecida como curva de Ou Gaiteiro, desprendeuse outra árbore mentres que en Valdoviño, na zona de Mosende, a cuberta dun invernadoiro impediu a correcta circulación de vehículos, ademais doutra árbore caída na parroquia de Sequeiro.

CAIDA DE TENDIDOS ELÉTRICOS

Tamén hai moitos problemas nas estradas de Ortegal, onde nalgunhas zonas cables de tendido eléctrico permanecen tirados na estrada, tal e como aconteceu na parroquia de Cuiña, en Ortigueira. Neste punto hai árbores derrubadas en varias vías secundarias.

Así mesmo, varias zonas de Ferroltera, Eume e Ortegal rexistran cortes de subministracións eléctricas a consecuencia destes incidentes.

Por último, a liña ferroviaria tamén sufriu as inclemencias do tempo e así o tren de primeira hora da mañá que cobre o traxecto entre Ferrol e Madrid tivo que permanecer varios minutos detido no municipio de Neda a consecuencia dunha árbore caída sobre a vía.