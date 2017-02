Temporal.- Toda a costa de Galicia, en risco extremo por ondada e 35 provincias con aviso por vento ou nevada

Un total de 35 provincias da metade norte peninsular estarán este venres en risco por precipitacións, choiva, vento, fenómenos costeiros ou nevadas, segundo avisa a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) que destaca que o risco por fenómenos costeiros será "extremo" (vermello) en todo o litoral galego, onde se espera mar combinado de forza 8, ocasionalmente 9 a 10 durante a madrugada do día 3, o que significa ondas de 10 metros de altura e ventos de ata 140 quilómetros por hora.

Ademais, o risco por fenómenos costeiros é importante (laranxa) en todo o litoral cantábrico, mentres que o aviso é amarelo en varias illas do arquipélago canario.

En canto ao vento, terá con aviso laranxa a 18 provincias e con risco (amarelo) a outras 13. As que terán aviso de risco importante, por ventos de máis de 100 quilómetros son as provincias galegas e as da cordilleira cantábrica.

O aviso será amarelo por ventos de ata 90 quilómetros por hora en Ourense, Áraba, Guipúzcoa, Biscaia, Huesca, Zaragoza, Teruel, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaxara, Toledo, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Madrid, Xirona, Lérida, Castelló e Valencia.

Pola súa banda, Ourense, León, Zamora, Palencia, Burgos, La Rioja, Soria, Huesca e Lleida terán activado o aviso por nevadas.

A Aemet prevé que este venres exista vento forte, con refachos moi fortes, no cuadrante noroeste peninsular, Pireneos e Sistemas Central e Ibérico, con choivas localmente fortes ou persistentes no extremo noroeste peninsular e oeste do Sistema Central, así como nevadas en zonas de montaña da metade norte peninsular.

O día será anubrado ou cuberto con precipitacións na metade noroeste peninsular, menos probables no litoral cantábrico oriental. As precipitacións poderán ser localmente fortes ou persistentes e acompañadas dalgunha treboada ocasional no extremo noroeste peninsular e contorna do oeste do Sistema Central.

Poderíanse estender, de forma máis feble e dispersa, a outras zonas da Península, salvo o extremo sueste e Baleares, onde unicamente espéranse intervalos de nubes medias e altas. En Canarias, pouco anubrado ou con intervalos anubrados.

En canto á cota de neve, no extremo norte será entre 1000 e 1400 metros, subindo pola tarde a 1400 e 1800 metros. No Sistema Central e sur do Ibérico, 1.300 e 1.600 metros, subindo por encima de 1800 metros.