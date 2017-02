Temporal.-Caída de árbores e ramas en estradas, as incidencias maioritarias das 275 rexistradas polo 112 Galicia

Caída de árbores e ramas en estradas da rede viaria galega destacan como incidencias maioritarias das 275 xestionadas polo 112 Galicia entre as 18,00 horas do xoves e as 7,00 horas deste venres debido ao temporal de vento e choiva que afecta á comunidade.

En concreto, segundo informou o 112 Galicia, árbores e ramas nas estradas, cun total de 176 nese período, continúa sendo o incidente maioritario neste episodio de meteoroloxía adversa.

Entre as incidencias rexistradas en Galicia inclúense 23 incidentes por obxectos varios nas estradas, 15 incidentes relacionados cos cables de luz nas estradas e 13 derrubamentos, entre outros.

Por provincias, o servizo de emerxencias indicou que Pontevedra contabilizou 125 incidentes; seguida de 109 na Coruña; 24 en Ourense; e 17 en Lugo.

En canto aos municipios máis afectados, o 112 Galicia inclúe na provincia pontevedresa, o de Vigo, con 19 incidentes; Pontevedra, con 13; e A Estrada, con 8.

Na da Coruña, destacan o municipio de Boiro con 7 incidencias; Teo, con 6; e Ordes, con 4; como os máis afectados. Na provincia de Ourense, Boborás rexistrou dous incidentes, aos que se suman outros dous en Ourense e en Ribadavia, respectivamente.

Pola súa banda, na provincia de Lugo, nese intervalo de tempo, o CAE 112 Galicia ten rexistrados dous incidentes no municipio de Portomarín.

ALGUNHAS INCIDENCIAS

O 112 Galicia destacou que "non constan incidentes de gravidade". Con todo, apuntou incidencias como a ocorrida en Silleda (Pontevedra), onde un poste de alta tensión caeu na estrada PO-534, no alto de Candán e unha furgoneta quedou atrapada polos cables.

En Cartelle (Ourense) caeu un tellado e un poste de iluminación dunha casa na vía. Na Cañiza (Pontevedra), un tellado saíu voando e precipitouse sobre coches que estaban aparcados. Mentres, en Bueu (Pontevedra) soltouse un pantalán.

En Lugo, segundo informou a Policía Local, debido ao temporal de vento e choiva rexistrouse ás 4,20 horas a caída dun muro medianeiro dun solar situado na Praza de Bretaña coa rúa Galicia, que derrubou o valo de peche de devandito solar e causou danos a un vehículo estacionado.

Bombeiros tamén interviñeron na recollida dun toldo que se desprendeu na Avenida de Madrid do Restaurante Casa María e púxose en coñecemento de Guardia Civil a caída de árbores na estrada N-640 á altura da Palloza e na vía de servizo da N-VI á altura de Torre de Núñez.

Ademais, en toda Galicia numerosos desprendementos de tellados e fachadas de edificios en diversos municipios foron rexistrados no 112 Galicia que, en ningún caso, tivo constancia da existencia de danos persoais.