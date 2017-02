Un incendio rexistrado nunha casa en Sarria (Lugo) provoca danos materiais

Un incendio rexistrado a última hora da tarde do xoves nunha casa da localidade lucense de Sarria provocou danos materiais no seu interior. O lume orixinouse ao prender unha lata de gasolina.

Segundo informou o 112 Galicia, o lume calcinou unha estancia da vivenda na que se gardaba material agrícola, leña e galiñas, pero non houbo persoas feridas.

Os feitos tiveron lugar na parroquia de Vilar de Sarria, no lugar de O Cimo de Agra. Os axentes da Policía Local alertron do suceso ao Centro de Atención ás Emerxencias ás 20,00 horas do xoves. Segundo o seu relato, xa extinguiran o lume cuns extintores.

Con todo, unha dotación dos Bombeiros de Sarria desprazouse ata o lugar por seguridade. O CAE 112 Galicia tamén pasou o aviso a Protección Civil.