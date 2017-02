Arde o sistema de aspiración dunha fábrica de pezas de automóbiles no Porriño (Pontevedra)

O sistema de aspiración dunha fábrica de pezas para automóbiles ardeu na noite do xoves no Polígono das Gándaras no municipio do Porriño (Pontevedra), pero non houbo persoas afectadas.

Segundo informou o 112 Galicia, un particular alertou do incendio ás 23,00 horas do xoves e indicaba no seu relato que o lume se produciu na zona de soldadura.

Enseguida, os Bombeiros do Porriño achegáronse ao momento e extinguiron o incendio. Segundo confirmou o 112 Galicia, non houbo persoas feridas.

O CAE 112 Galicia pasou o aviso, ademais, á Guardia Civil, aos Bombeiros de Vigo e Baixo Miño, a Protección Civil e ao servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.