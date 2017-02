Temporal.- O vento causa múltiples incidentes na área de Vigo, con árbores caídas, desprendementos e cortes de luz

As precipitacións e, sobre todo, os fortes refachos de vento, deixaron na comarca de Vigo na madrugada e mañá deste venres un reguero de incidentes, con árbores caídas, desprendementos en muros e fachadas, cortes de luz e outros contratempos, aínda que non se rexistrou danos persoais.

Segundo informaron fontes da Policía Local de Vigo, as saídas do 092 e bombeiros foron "constantes" ao longo da noite. Así, o temporal causou danos en árbores, tellados, postes do tendido eléctrico e en vehículos que foron golpeados polas propias árbores ou por colectores.

Máis dunha ducia de árbores caeron en diferentes puntos da cidade, como Ramón Nieto, Arquitecto Palacios, Falperra ou na VG-20; tamén se desprenderon ramas en García Barbón, Coia, Clara Campoamor, Ricardo Mella, Avenida de Madrid ou García Barbón.

O vento causou tamén desprendementos en peches de leiras, canalóns e chapas de tellados, entre outros. Na Avenida de Madrid, a caída dun valo publicitario obrigou a cortar momentaneamente un carril de circulación; e tamén houbo problemas noutras rúas por caídas de árbores ou desprazamento de colectores, como na Subida á Madroa ou na estrada de Bembrive.

Do mesmo xeito, os bombeiros tiveron que limpar en Pi e Margall restos de cristais que se desprenderon dunha fachada e, desde primeira hora da mañá deste venres, están a actuar no número 39 da rúa Pizarro, pola caída de ladrillos e cascotes á vía pública. Alí, cortouse o carril bus para garantir a seguridade e permitir o labor dos servizos de emerxencia.

A estes incidentes súmanse problemas de subministración eléctrica durante a noite e durante a mañá en diversos puntos da cidade, xa que houbo cortes en García Barbón, Gran Vía, Sanjurjo Badía, etc.

COMARCA

No caso da comarca, os principais incidentes producíronse pola caída de árbores ou postes do tendido eléctrico en estradas e camiños, que obrigaron a cortar a circulación en viarias do Porriño, Salceda, Redondela ou O Morrazo.

A peor parte levoulla o municipio da Guarda, cuxo porto permanece cortado á circulación de vehículos e ao paso de persoas, por motivos de seguridade. A forte ondada polo vento, agravado pola pleamar, encheu de espuma o peirao, e levouse un tozo de espigón.

Neste municipio do Baixo Miño tamén houbo problemas por caídas de árbores e de postes de luz e teléfono, especialmente na zona de Camposancos.

TRÁFICO FERROVIARIO

Por outra banda, o temporal tamén afectou ao tráfico ferroviario, xa que se rexistraron múltiples incidencias por desprendementos e caídas de árbores nalgúns puntos do trazado no Eixo Atlántico.

Así, Renfe informou de atrasos en varios trens de media distancia, entre eles, o tren entre Vigo e A Coruña de primeira hora da mañá. Tamén informou de incidencias na liña Ourense-Vigo, que afectan a viaxe do tren-hotel de Barcelona, e entre Vigo e Ponferrada, que obrigaron a trasladar aos viaxeiros en autobús.

A climatoloxía adversa tamén ocasionou avarías nas instalacións férreas en Redondela.