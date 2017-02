O temporal provoca ventos de case 200 quilómetros por hora

O temporal de vento e choiva que afecta a Galicia deixou este venres refachos de vento máximas de 182 quilómetros por hora no municipio de montaña de Carballeda de Valdeorras (Ourense) e de 176 na localidade costeira e Cedeira (A Coruña).

Temporal en Meirás

Así consta nos rexistros facilitados a Europa Press por Meteogalicia, que resaltan tamén refachos de vento máximas de 165 quilómetros por hora en Manzaneda (Ourense); 157 en Oia (Pontevedra); 153 en Cervantes (Lugo) e 150 en Carnota (A Coruña).

En canto ás choivas acumuladas, as mesmas fontes consultadas, precisaron que non foron abundantes e ata as 11,00 horas a máxima correspondeu a Santa Comba, con 49 litros por metro cadrado.

Na provincia da Coruña tamén a localidade de Camariñas alcanzou os 44 litros por metro cadrado de precipitacións, cun acumulado de 18 nunha hora.

No resto de provincias galegas, destacan os 43 litros por metro cadrado en Samos (Lugo); os 42 en Entrimo (Ourense) e os 35 en Fornelos de Montes (Pontevedra).