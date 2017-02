Suspendidos os partidos de Riazor

"Por mor do temporal, e para garantir a seguridade da cidadanía, suspéndese toda a actividade deportiva nas inmediacións de Riazor. Esta suspensión afectará os encontros que se disputarán tanto no Estadio como no Pazo dos Deportes de Riazor", comunicou o Concello da Coruña a media mañá.

Desperfectos na cuberta de Riazor polos efectos do temporal. | Fonte: @RadioGalega

Deste xeito, tanto o Deportivo-Betis da LFP como o Básquet Coruña-Barcelona B desta noite foron suspendidos polo temporal, tanto polos efectos do vendaval da pasada madrugada como as previsións para a hora dos encontros (20.45h e 21.00h), con alerta vermella por un empeoramento das condicións meteorolóxicas.

Técnicos co Concello, o presidente Tino Fernández e os representantes da LFP reuníronse a primeira hora da mañá para comprobar o alcance dos estragos no estadio municipal, e de paso avaliaron o risco para a seguridade cidadá polo prognóstico de alerta vermella para este serán. Trala reunión, o concello da Coruña foi o primeiro en comunicar a decisión.

O forte vento rexistrado de madrugada provocou o desprendemento de parte da cuberta do estadio de Riazor, ademais doutras incidencias na Coruña como caída de árbores e valos. En concreto, parte da estrutura do estadio voou debido ao vento, afectando á cuberta de Pavillón e parte de Maratón, precisaron dende o club.



Despois do anuncio do Concello, o RC Deportivo fixo oficial a decisión nun comunicado, no que cargou contra o Concello polo estado das cubertas de Riazor: "El importante deterioro de las cubiertas del Estadio Municipal de Riazor, único elemento cuyo mantenimiento es responsabilidad del Ayuntamiento de A Coruña y sobre el que el Real Club Deportivo no puede llevar a cabo ningún tipo de actuación, obliga a tomar una decisión que conlleva importantes costes de imagen al Club, a LaLiga y a la propia ciudad, pero en la que se quiere poner por delante la seguridad de todos".