Temporal.- Caída de árbores e avarías causan atrasos de ata catro horas na circulación de trens en Galicia

O temporal que afectou a Galicia durante a madrugada deste venres causou numerosas incidencias no tráfico ferroviario, fundamentalmente por mor de avarías nas liñas e caída de árbores sobre as vías, que provocaron atrasos de ata catro horas na circulación de trens.

Segundo informou Renfe, a circulación estivo afectada desde primeira hora da mañá tanto en Media Distancia como en Longa Distancia.

Así, a media mañá aínda se atopa cortada a liña Monforte-Vigo en ata tres puntos debido a desprendementos na catenaria e á caída de árbores sobre a infraestrutura. Ademais, hai cortes na liña Palencia-A Coruña, entre Monforte e A Coruña e nas liñas Betanzos-Ferrol e liña convencional Ourense-Santiago, na que se rexistraron 22 caídas de árbores.

O Eixo Atlántico de Alta Velocidade (A Coruña-Vigo) atópase sen tensión na vía 1 entre Ordes e Santiago, polo que as circulacións realízanse exclusivamente por vía 2, o que está a provocar atrasos.

IMPORTANTES DEMORAS

Durante a mañá, as avarías nas instalacións a causa do temporal afectaron á circulación de trens nas liñas Ourense-Puebla de Sanabria e Ourense-Vigo, así como aos ferrocarrís que pasaban por Redondela (Pontevedra) sobre as 7,50 horas.

Ás 7,15 horas da mañá deste venres, unha árbore caída sobre a vía impediu o paso do tren Alvia que circulaba entre Ferrol e Madrid, que tivo que retroceder ata a estación de Neda.

O tren Alvia con orixe en Pontevedra e destino Madrid saíu con demora sobre as 8,16 horas e tivo que ser desviado por Santiago de Compostela. Ás 9,35 horas quedou restablecida a circulación da liña Monforte de Lemos-A Coruña tras retirar das vías unha árbore caída en Sarria (Lugo).

Preto das 10,00 horas, os trens que foran atrasados volveron a incorporarse á circulación paulatinamente. Así, o Alvia 4064 que cobre o traxecto Ferrol-Madrid pasou por Pontedeume ás 10,15 horas, con máis de 4 horas de atraso.

Pola súa banda, o Avant 9581, entre A Coruña e Ourense, iniciou a súa viaxe con 45 minutos de demora, ás 10,20 horas. Pouco antes, ás 10,10, saíra o MD9093 entre A Coruña e Vigo, tamén con 45 minutos de demora.

Sobre as 9,55 horas, Renfe informou do paso do MD 9073 por Santiago de Compostela, con dúas horas e media de atraso, mentres que o Alvia 625 entre A Coruña e Barcelona iniciou a súa viaxe sobre as 10,00, con hora e media de atraso. O rexional 12961, entre O Carballiño e Ourense, sufriu un atraso de 43 minutos.

Efectivos de Renfe e Adif traballaron desde primeira hora da mañá deste venres para liquidar as incidencias e axilizar os traballos na vía e nos transbordos. Así, establecéronse plans alternativos de transporte por estrada entre Vigo Guixar e Pontevedra e entre Monforte de Lemos e Pontevedra durante as incidencias.

COLAPSO NA ESTACIÓN DE SANTIAGO

Numerosos viaxeiros atopáronse á primeira hora da mañá coa circulación totalmente cortada ao seu paso pola estación de Santiago de Compostela, central nas incidencias rexistradas.

De feito, pola estación compostelá permanecían cortados os trens desde primeira hora, pasadas as 6.00, e ata que preto das 10,00 horas se foron retomando as comunicacións, polo que numerosos pasaxeiros abarrotaron as instalacións e a oficina de información.

Entre os afectados estaban estudantes que debían desprazarse a estudar á primeira hora Vigo e á Coruña e que agardaban a que Renfe lles facilitase un xustificante conforme non saíra o seu tren. Nalgúns casos, como o dunha moza que pretendía chegar a Vigo, plantexábanse a posibilidade de achegarse ata a estación de autobuses de Santiago para chegar noutro transporte.

Aínda que en xeral os ánimos eran tranquilos, algúns pasaxeiros afeaban a Renfe que non lles dese unha alternativa de transporte, como o caso dun mozo que debía chegar para traballar ao mediodía a Madrid. "Quero unha solución, dáme igual que sexa en tren ou en autobús, pero teño que chegar a traballar", apuntou a Europa Press.

"Que lle vou a facer, hai que ter paciencia", explicaba unha muller que tamén tiña que viaxar ata Madrid, aínda que nesta ocasión para reunirse coa súa familia, polo que lle resultaba indiferente "saír a unha hora ou a outra".

A tónica xeral dos que esperaban á primeira hora na estación compostelá era de resignación e se sucedían as chamadas a familiares, compañeiros e traballo para avisar de que non había transporte ferroviario, así como para organizar viaxes alternativas.