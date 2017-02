Temporal.- O vento causa desprendementos parciais de cubertas en centros educativos da provincia de Pontevedra

O temporal de vento e choiva que afecta a Galicia causou desprendementos parciais en cubertas de varios centros educativos da provincia de Pontevedra.

Segundo informou a Vicepresidencia da Xunta, en concreto rexistráronse desprendementos parciais de cubertas no IES Chan do Monte, en Marín; e A Guía, en Vigo, así como no CEIP Outeiro das Penas, en Redondela.

Ademais a caída dunha árbore causou rotura de cristais e de parte da cuberta no CEIP San Salvador de Teis, en Vigo, segundo os datos facilitados pola Xunta.

A Comisión Escolar de Alertas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acordou a suspensión das actividades no exterior dos centros educativos de todos os concellos de Galicia desde as 15,00 horas.

Esta medida, segundo puntualiza a Xunta, non afecta á actividade docente nin ao transporte escolar. No entanto, no caso de que as circunstancias meteorolóxicas na localidade na que se atopa o centro de educación "supuxesen un risco superior ao declarado" os directores poderán adoptar "as decisións oportunas respecto das actividades no exterior ou as extraescolares", segundo concreta.