Neutralizado un proxectil de uso militar atopado no soto dunha vivenda en Ponteareas (Pontevedra)

Os especialistas do Servizo de Desactivación de Artefactos Explosivos da Guardia Civil da Comandancia de Pontevedra recolleron na localidade de Ponteareas un proxectil de uso militar, de similares características aos utilizados na Guerra Civil española.

Segundo informou o Instituto Armado, o artefacto foi localizado no soto dunha vivenda no municipio de Ponteareas cando o propietario do inmoble, que o comprou recentemente, dispúñase a realizar unha serie de obras de remodelación na casa.

Ao comunicar o achado no cuartel da Guardia Civil da súa localidade, activouse o protocolo de actuación por parte dos especialistas de explosivos para a "remoción e neutralización do proxectil", segundo indicaron as mesmas fontes, cuxas tarefas "se desenvolveron sen incidentes coas previdas medidas de seguridade e protección", segundo engaden.

Proximamente, unha vez concluídos os correspondentes informes técnicos do artefacto, os especialistas procederán á súa total destrución, segundo destacou a Benemérita.

O equipo de especialistas de explosivos que acudiu a Ponteareas confirmou que se trata dun proxectil de uso militar, dun calibre moi pouco común (203,3 mm) e de fabricación nacional, de case un metro de lonxitude e 116 quilos de peso.

"NON TOCAR"

Supostamente este tipo de munición soamente utilizábana os canóns que montaban exclusivamente os buques de guerra da Armada Española do tipo 'Canarias'.

Os Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos da Guardia Civil lembran que a forma de actuar ante o achado dalgún artefacto explosivo "consiste en non tocar, nin manipular o obxecto e avisar de inmediato a través do teléfono 062".