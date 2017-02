Temporal.- Ourense pecha parques polo risco de caída de ramas e árbores

O Concello de Ourense procedeu a pechar os parques de San Lázaro, do Barbaña, de Quintela, da Zapatilla, Praza da Mariña, Xardín do Posío e Alameda para evitar danos sobre as persoas debido ao temporal de vento e choiva que afecta a Galicia.

O Consistorio adoptou esta decisión en base ás recomendacións da Dirección Xeral de Emerxencias e do Servizo de Bombeiros polo nivel de alerta por refachos de vento de ata 100 quilómetros por hora en Ourense.

Por iso, pechará ata novo aviso sete parques da cidade para evitar danos nas persoas en previsión dos fortes refachos de vento anunciadas.