Tráfico detectou 89 infraccións á normativa de seguridade viaria en dous días na estrada do Porriño a Gondomar

O Subsector de Tráfico da Guardia Civil detectou 89 infraccións á normativa de seguridade viaria durante dous días de vixilancia na estrada PO-331 que une as localidades das localidades pontevedresas do Porriño e Gondomar.

Segundo informa o Instituto Armado, durante a fase de intensificación da vixilancia no tramo da estrada PO-331, os efectivos da Agrupación de Tráfico con base no Destacamento do Porriño detectaron 89 infraccións á normativa de seguridade viaria.

Ademais imputou a suposta comisión dun delito a un condutor que circulaba tras perder a totalidade dos puntos do seu permiso de condución.

En concreto, durante o 31 de xaneiro e 1 de febreiro levou a cabo unha intensificación da vixilancia na estrada PO-331. As accións realizáronse entre os quilómetros 1,1 e 14,6, considerado "tramo de risco" por soportar durante o pasado ano dous accidentes mortais e outro cinco de consecuencias graves.

O obxecto da intensificación da vixilancia por parte dos efectivos da Agrupación de Tráfico da Guardia Civil nestes tramos céntrase en reforzar a prevención e control sobre tramos da rede viaria con sinistros viarios coa consecuencia máis grave, o falecemento dunha persoa; detectar a presenza de posibles infractores cuxa conduta inflúa na seguridade do resto dos usuarios da vía e trasladar ao cidadán a idea de que a utilización de vehículos a motor nas vías públicas esixe unha condución responsable, adecuándose sempre ao cumprimento das normas.

Tráfico destaca que estas actuacións de carácter intensivo sobre tramos concretos da rede viaria galega cunha alta sinistralidade "seguirán implementándose dentro da estratexia que a Xefatura do Sector de Tráfico de Galicia expón para o ano 2017", co obxecto de "incidir de forma determinante sobre a seguridade viaria en busca do obxectivo de diminuír todo o posible o número de persoas que perden a vida nas nosas estradas ou sofren graves lesións nelas".