Unións Agrarias (UU.AA.) pedirá unha reunión ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarlle as problemáticas que afronta o lácteo galego, ao asegurar que os gandeiros están a percibir un "prezo arbitrario" duns 28 céntimos, un catro por baixo do que se rexistra no mercado mundial.

O obxectivo do sindicato é que Feijóo, que se presentou como "garantía" do acordo para a sustentabilidade do sector, medie para combater esta situación, á que se engade a "imposición" de contratos "á baixa" por unha duración dun ano, sen ter en conta eventuais subidas do valor do leite, e a "ruptura" do pacto coa distribución coa venda de 'bricks' por baixo de 65 céntimos.

O responsable da organización, Roberto García, en rolda de prensa, anunciou ademais a presentación dunha denuncia ante a axencia alimentaria e a consellería con competencias en materia de comercio pola compra "a perdas" da industria.

A central reclama, tamén, que nun período de tres meses estea aprobado o decreto sobre identificación da orixe do leite, que estipule tamén un "custo sustentable", é dicir, mínimo. "Ata agora tiñan a desculpa dun Goberno en funcións, pero agora xa non a hai", sinalou.

García dixo que "se botou en falta" na rolda de encontros por Madrid unha cita de Feijóo no Ministerio de Agricultura, nun panorama no que as granxas de Galicia, segundo denuncia, enfróntanse á deslocalización da produción e ausencia de regulación.

Tamén cuestionou a legalidade de que se destinen fondos públicos o modelo de macrogranxas implantado en localidades como Soria, polas súas repercusións ambientais.

Censurou, igualmente, o "custo fiscal desmedido" que Hacienda establece para a percepción de axudas por plans de mellora e incorporación de mozas a esta actividade. "Estamos a dedicar fondos comunitarios para financiar a Facenda", lamentou.

Por último, engadiu que a industria "está indexando" os seus prezos ao Observatorio Galego por ser nesta comunidade na que se paga menos, ante ou que solicitou "actuacións legais".

"O GOBERNO NON PODE MIRAR PARA OUTRO LADO"

"Está a aboarse un prezo político, non de mercado; está a imporse unha das partes e o Goberno non pode mirar para outro lado, ten que facer de árbitro", resumiu.

Por último, sobre ou peche de explotacións, afirmou que lle "preocupa" ou discurso da Xunta, cando en Galicia "desaparecen o dobre que en toda España", e incidiu en que os prezos actuais non achegan "tranquilidade" con respecto á viabilidade das que sobreviven.