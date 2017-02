Saen polo seu propio pé o tres ocupantes dun vehículo tras envorcar en Muras (Lugo)

Tres persoas resultaron feridas este venres na localidade lucense de Muras despois de envorcar o turismo no que viaxaban, do que saíron polo seu propio pé.

Segundo informou o 112 Galicia, o suceso ocorreu sobre as 9,30 horas na estrada LU-540, na subida A Gañidoira. Foi, precisamente, un dos ocupantes o que alertou ao 112 Galicia e indicou que o vehículo estaba envorcado e non podían saír do seu interior.

O 112 Galicia pasou aviso aos Bombeiros de Vilaba, aínda que, nese momento, o alertante xa confirmou que o tres ocupantes estaban fóra do turismo.

Ademais de alertar aos membros do parque comarcal, o persoal do 112 Galicia solicitou a intervención do persoal sanitario e dos axentes de Tráfico.