Temporal.- O vento e a choiva causan máis de 410 incidencias en Galicia, a maioría caídas de árbores e cables de luz

O CAE 112 Galicia xestionou 411 incidentes entre as 7,00 horas e as 12,00 horas deste venres por mor da meteoroloxía adversa que afecta á Comunidade galega. A maioría das incidencias rexistradas débense a caída de árbores e cables de luz.

En concreto, o 112 sinalou que 289 debéronse a caída de árbores e ramas nas estradas, 33 incidentes xestionados por cables de luz nas estradas, catro incidentes por material eléctrico, dúas inundacións, 24 postes de luz caídos nas rúas, 24 incidentes por prevención de risco, catro incidentes por restos de tellados ou edificios e dous incidentes por Salvamento Marítimo.

A eles engádense dúas incidencias por verteduras de terra e pedras nas estradas, catro por carteis e pancartas nas estradas, oito derrubamentos, catro incidentes por danos por situacións meteorolóxicas, nove por restos de accidentes e restos varios nas estradas, unha por fochancas e un incidente por vertedura marítima.

A provincia da Coruña foi a máis afectada neste intervalo de tempo con 170 incidentes. Entre os municipios máis afectados nesta provincia figuran o de Arteixo (6), Ferrol (7), Narón (13), Padrón (8) e A Coruña (8).

A provincia de Pontevedra rexistrou 116 incidentes e algúns dos seus concellos máis afectados foron o de Pontevedra (11), o de Vigo (8), o de Vilanova de Arousa (5) e o da Estrada (16).

Mentres, na provincia de Lugo rexistráronse un total de 71 incidentes, correspondendo 17 ao municipio de Lugo, oito incidentes ao de Vilalba e cinco ao de Cervo.

Pola súa banda, na provincia de Ourense xestionáronse 54 incidentes dos cales catro corresponden ao municipio de Coles, catro a Ribadavia e tres a Cartelle e Ourense.

DESTACADOS

O CAE 112 Galicia destacou, entre os incidentes, o ocorrido en Bembibre (A Coruña), onde 3.114 usuarios resultaron afectados a subministración eléctrico. Por este motivo, un colexio de discapacitados tivo que ser evacuado.

En Guitiriz (Lugo), no lugar de Pardiñas, máis de 2.000 usuarios víronse afectados a subministración eléctrico. Tamén, na provincia de Ourense, entre os concellos de Boborás e O Irixo, uns 3.000 usuarios quedaron sen subministración eléctrica.

CENTRO ESCOLAR

En Vigo, na parroquia de Teis, a directora dun centro escolar ha suspendido a actividade lectiva por mor da caída dunha árbore no patio das instalacións.

Segundo explicou o 112, o áborl rompeu as xanelas e ocupaba todo o patio do recinto. Ademais o vento levantou o tellado do pavillón do colexio.