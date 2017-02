Popular devolverá o cobrado de máis polas cláusulas chan analizando caso a caso

O presidente de Banco Popular, Ángel Ron, avanzou este venres que a entidade aplicará o Real Decreto do Goberno e devolverá o cobrado de máis polas cláusulas suelo pouco transparentes incluídas nos seus contratos hipotecarios, analizando caso por caso.

En rolda de prensa de presentación de resultados anuais, Ron precisou que a preocupación de Popular é "o ton das sentenzas" que están a ver a luz e que afectan á banca que, aínda que aceptándoas, considera que poderían pór en perigo a seguridade xurídica e a estabilidade financeira.

"Nun pretendido afán de atender ou de defensa do interese do consumidor, como valor xurídico, está a porse en risco a seguridade xurídica e, mesmo desde o punto de vista do sector financeiro, a súa estabilidade", destacou.

No entanto, insistiu en que o banco "vai devolver (o diñeiro) a quen estime que lle corresponde".